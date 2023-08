Iliad, la compagnia telefonica ti regala uno smartphone Apple

Il panorama della comunicazione nel 21° secolo ha subito una trasformazione radicale, con l’avvento di internet e reti sempre più veloci ed efficienti. Questo cambiamento ha portato alla nascita e affermazione di gestori telefonici come Iliad, che si sono distinti per la loro capacità di offrire servizi Internet di alta qualità. Originariamente si trattava di un gestore telefonico virtuale, ma ha saputo evolversi e crescere, integrando nella sua offerta anche la possibilità di acquistare smartphone a condizioni vantaggiose.

Iliad: la partnership con Apple

Nel contesto altamente competitivo della telefonia in Italia, Iliad ha rappresentato una vera e propria rivoluzione. Nonostante non possedesse apparecchiature native, la sua strategia ha portato a una serie di offerte accorpative con smartphone, pratica ormai consolidata tra gli operatori. Questo ha permesso a Iliad di consolidare la sua presenza nel mercato italiano, offrendo servizi paragonabili a quelli dei grandi operatori come Telecom, Wind 3 e Vodafone, ma a tariffe spesso più convenienti.

La società francese ha avuto un impatto significativo non solo dal punto di vista commerciale, ma anche culturale. Ha infatti spinto i grandi operatori a adottare politiche più trasparenti e a rivedere le loro tariffe, rendendole più competitive. Iliad ha continuamente aggiornato le sue offerte, mantenendo una struttura costante nel tempo e attrarre migliaia di nuovi clienti ogni anno.

Un esempio concreto delle offerte di Iliad è la partnership con Apple. Questa collaborazione permette ai clienti di Iliad di acquistare vari modelli di iPhone a prezzi ridotti rispetto al listino. Un esempio è l‘iPhone 14 con 128 GB di memoria, disponibile a 37,16€ al mese per 20 mesi o a 58,06€ al mese. Se si decide di pagare in un’unica soluzione, il cliente beneficia di uno sconto di 100 euro, portando il prezzo da 1029€ a 929€. Queste condizioni vantaggiose sono disponibili anche per altri modelli di iPhone, come l’11 e il 12, con la possibilità di restituire lo smartphone a un prezzo concordato.

In definitiva, Iliad ha dimostrato di essere un elemento chiave nel mercato della telefonia in Italia, offrendo servizi di alta qualità a prezzi competitivi e proponendo offerte innovative che rispondono alle esigenze dei consumatori moderni.