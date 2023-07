WindTre, con la nuova promo puoi acquistare uno smartphone a rata zero

WindTre, uno dei principali operatori di telefonia mobile in Italia, ha recentemente aggiornato il suo catalogo di smartphone disponibili per l’acquisto a rata zero. Questa offerta, disponibile solo per i clienti esistenti con una SIM attiva da almeno 180 giorni, ha un prezzo minimo di 9,99 euro al mese e include una serie di nuovi modelli di smartphone.

WindTre: l’elenco dei nuovi modelli di smartphone inseriti

Tra i nuovi modelli disponibili ci sono l’Oppo A78 5G, il ZTE Blade V50 Design 5G, il TCL 40R 5G, il Xiaomi Redmi 12 e il ZTE Blade A72s. Questi smartphone possono essere acquistati in 24 rate mensili da 0 euro ciascuna, con un anticipo variabile a seconda del modello scelto. L’anticipo per il ZTE Blade A72s e il Xiaomi Redmi 12, ad esempio, è di 69,99 euro e 99,99 euro rispettivamente.

L’offerta è valida fino al 24 luglio 2023 e include anche uno sconto pari a ogni rata mensile sull’offerta mobile abbinata. Ciò significa che, sebbene gli utenti paghino le rate mensili, riceveranno uno sconto dello stesso importo sulla loro offerta mobile. Inoltre, WindTre ha prorogato la sua offerta per il Samsung Galaxy S23, che è disponibile con uno sconto fino a 360 euro, ovvero a partire da 18,99 euro al mese con anticipo zero e con rateizzazione per 30 mesi.

Tali offerte rappresentano un’opportunità interessante per i clienti WindTre di aggiornare il loro smartphone a un prezzo accessibile. Tuttavia, è importante ricordare che l’acquisto di uno smartphone a rata zero comporta un impegno a corrispondere regolarmente gli importi mensili dovuti all’offerta mobile, oltre che a rispettare le altre condizioni previste dalla vendita a rate.