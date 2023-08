Settembre sta per arrivare e con lui l’evento più atteso della stagione: il lancio ufficiale dei nuovi iPhone 15. Sappiamo già che le novità non saranno numerose e che Apple potrebbe aver rivolto la sua attenzione esclusivamente ad alcune componenti con l’intento di migliorarne le prestazioni ma le ultime indiscrezioni fanno luce su un aspetto non ancora tenuto in considerazione.

Secondo il leaker yeaux1122, Apple potrebbe aggiornare i tagli di archiviazione dei prossimi iPhone proponendo i modelli Pro e Pro Max anche nella variante da 2 TB. Secondo un’altra fonte espressasi sul noto portale Weibo, inoltre, la versione da 128 GB potrebbe essere eliminata.

A sostenere l’ipotesi avanzata dal leaker yeaux 1122, secondo la quale Apple non lancerà gli iPhone 15 Pro e Pro Max da 128 GB per far spazio alla nuova variante da 2 TB, vi sarebbero le novità introdotte dal colosso al comparto fotografico dei modelli di punta di nuova generazione.

Gli iPhone 15 Plus, Pro e Pro Max accoglieranno un nuovo sensore principale da 48 megapixel. Inoltre, il Pro Max riceverà anche un nuovo teleobiettivo periscopico. L’aggiornamento di tali componenti potrebbe, quindi, aver indotto Apple ad aumentare lo spazio di archiviazione favorendo gli utenti. Senza alcun dubbio ad aumentare sarà anche il costo dei dispositivi, che di base potrebbe subire un rincaro rispetto ai modelli rilasciati lo scorso anno.

Lungi dal voler sminuire l’attendibilità della fonte, ricordiamo che quanto diffuso in rete sui dispositivi in arrivo non si rivela sempre azzeccato. Ogni informazione potrà essere ritenuta certa soltanto dopo il debutto ufficiale o conferme da parte dell’azienda.