Xiaomi ha presentato un nuovo device pensato per andare ad arricchire le smart home degli utenti. Il nuovo Smart Display 8 Pro ha fatto il proprio debutto in Cina e si configura come il successore delle Smart Display 10, lanciato ad aprile dello scorso anno, e l’evoluzione dello Smart Display 6, lanciato nel luglio dello scorso anno.

Come facilmente intuibile dal nome, il nuovo accessorio pensato per la domotica è caratterizzato da uno schermo LCD da 8 pollici. Il funzionamento dello Smart Display 8 Pro è quello di hub centrale per tutti i device smart presenti in casa.

Xiaomi ha confermato che lo smart display si basa sulla MIUI Home ed è in grado di controllare altri dispositivi. Inoltre, può essere utilizzato anche per lo streaming di musica e video in maniera portatile. Infatti, integra una batteria da 7500mAh che permette di spostarlo per la casa dove è più necessario.

Al momento, il produttore non ha ancora rivelato molti dettagli su Smart Display 8 Pro così come la scheda tecnica completa. Tuttavia, sulla base di modelli precedenti, possiamo provare ad immaginare alcune delle caratteristiche principali.

Xiaomi, quasi certamente, integrerà il supporto per le videochiamate tra i vari device della famiglia. Questo permetterà di chiamare gli altri smart display ma anche gli smartphone e le TV compatibili. Grazie al display, sarà possibile visionare le immagini provenienti dai sistemi di sicurezza presenti in casa e i video-citofoni. Il brand garantisce il supporto completo di oltre 3.000 dispositivi smart tra cui i sistemi di illuminazione.

I pre-ordini di Xiaomi Smart Display Pro 8 inizieranno l’8 agosto in Cina. Il prezzo ufficiale sarà comunicato in seguito ma le prime stime indicano una cifra compresa tra quella di Smart Display 10 (circa 139 dollari) e Smart Display 6 (circa 50 dollari).