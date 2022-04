Xiaomi si sta preparando al lancio del nuovo Smart Display 10. A giudicare dalle prime informazioni disponibili, il debutto di questo device potrebbe essere veramente imminente. La particolare del dispositivo è che sembra dotato di funzionalità molto simili a quelle di Google Nest Hub.

come indicato dalla ultime indiscrezioni, Smart Display 10 sarà una versione evoluta degli attuali smart display realizzati da Xiaomi e Redmi. Il cambiamento principale sarà certamente nelle dimensioni del display che passa ai circa 10 pollici dai 4 o 8 pollici attuali .

Tuttavia, ci saranno anche novità dal punto di vista delle funzionalità. Infatti, ci aspettiamo il controllo touch per interagire con le schermate del display e soprattutto le feature smart. Il device infatti avrà il completo supporto a Google Assistant con la possibilità di comandare la domotica e rispondere alle domande poste dagli utenti.

Xiaomi si sta preparando al debutto di Smart Display 10, il device che andrà a competere direttamente con Google Nest Hub

Tutte queste informazioni sono trapelate insieme alla certificazione Bluetooth SIG che rappresenta uno degli ultimi passaggi prima della commercializzazione. Proprio l’ottenimento di questa certificazione lascia supporre che il lancio di Xiaomi Smart Display 10 sia imminente.

La certificazione inoltre conferma che il numero di modello del device è X10A e il nome ufficiale sarà proprio Xiaomi Smart Display 10. Il pannello sarà da 10 pollici e il dispositivo potrà contare sulla presenza del Bluetooth in version2 5.0.

Considerando la commercializzazione iniziale in Cina, ci aspettiamo la presenza dell’assistente vocale proprietario Xiao Ai. Inoltre, saranno supportati tutti i device domotici attualmente presenti nell’ecosistema Xiaomi. Tuttavia, al momento non è chiaro se il device verrà commercializzato al di fuori della Cina e se le specifiche tecniche cambieranno per le versioni internazionali.