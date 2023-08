Il colosso americano Microsoft può contare sulle sue ultime console da gaming Xbox Series X ed S. A quanto pare, però, sembra esserci in giro aria di novità. Secondo quanto è emerso in rete in queste ultime ore, infatti, l’azienda potrebbe annunciare una nuova console di rilievo nel corso del 2025.

Xbox, nel 2025 il colosso Microsoft potrebbe presentare una nuova console

Il colosso Microsoft potrebbe presto presentare una nuova console da gaming. Questo è quello che è emerso in queste ore in rete. In particolare, lo ha rivelato il Nick “Shpeshal Nick” Baker, durante una puntata del podcast Xbox Era. Secondo quanto riportato, l’azienda starebbe infatti pensando alla realizzazione di una nuova console di punta. Il debutto di quest’ultima dovrebbe essere non molto lontano, ma nemmeno così imminente. A detta del leaker, infatti, la presentazione ufficiale dovrebbe tenersi nel corso del 2025.

“Dunque, ecco cosa ho sentito… L’ho sentito da due fonti diverse, sorprendentemente. All’inizio l’ho sentito da una, ma poi un’altra mi ha raggiunto, completamente separata dalla prima”.

La nuova console in questione potrebbe trattarsi di una nuova versione di Xbox Series X solo digitale. Il leaker parla però anche dell’arrivo di un nuovo hardware top, quindi è probabile che l’azienda decida di presentare più prodotti nel 2025, di cui sicuramente una console da gaming top di gamma.

Ovviamente per il momento si tratta di primissime indiscrezioni emerse in rete. Sarà infatti necessario attendere ancora diverso tempo per avere delle conferme ufficiali. Sembra comunque davvero probabile l’arrivo di queste console Xbox, dato che il competitors Sony presenterà molto presto le nuove console PS5 Pro e PS5 Slim.