Ogni settimana il colosso americano Microsoft propone per i suoi videogiocatori più accaniti svariati titoli in sconto. Per questa prima settimana di agosto, in particolare, l’azienda sta proponendo tante offerte su Xbox Game Store. Oltre a questo, per tutti gli abbonati al servizio Xbox Game Pass, sono poi disponibili diversi titoli gratuitamente.

Come di consueto, il colosso americano Microsoft stupisce con le sue proposte su Xbox Store. Come già accennato in apertura, infatti, anche questa settimana l’azienda ha proposto svariate offerte e sconti. Alcuni titoli, ad esempio, sono proposti con degli sconti assurdi che arrivano anche al 90%. Ecco alcuni degli sconti proposti su Xbox Store.

• A Way Out — Scontato dell’80%

• Borderlands 3: Ultimate Edition — Scontato del 70%

• Bully Scholarship Edition — Scontato del 40%

• Capcom Fighting Bundle — Scontato del 55%

• Crash Team Rumble — Scontato del 25%

• Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion — Scontato del 30%

• Dead or Alive 6 Digital Deluxe — Scontato del 75%

• FIFA 23 – Scontato del 75%

Come già detto, poi, rimangono a disposizione degli utenti ben 15 videogiochi inclusi gratuitamente senza costi per tutti gli abbonati al servizio Xbox Game Pass. Questi ultimi saranno disponibili al download però per un periodo di tempo limitato, ovvero fino al prossimo 31 agosto 2023. Eccoli qui di seguito.

• Blue Fire

• Crackdown

• Crackdown Four-Play Pack DLC

• Crackdown Free-For-All Pack

• Crackdown Getting’ Busy Bonus Pack

• Crackdown 2

• Crackdown 2 Premium Toy Box Pack

• Crackdown 2 Premium Deluge Pack

• Dark Void

• Explosion Man

• Hexic HD

• Ikaruga

• Inertial Drift

• Metal Slug 3

• Port Royale 3

• Sensible World of Soccer

• Space Invaders: IG

• The Maw

• Too Human

• When the Past was Around