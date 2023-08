Se state cercando un dispositivo che sia una via di mezzo tra un notebook ed un tablet, Asus Chromebook è il prodotto che fa per voi.

Guarda caso, la piattaforma di e-commerce Amazon in questi giorni lo sta proponendo scontato del 25%. Andiamo a scoprire tutti i dettagli del prodotto.

Asus Chromebook Flip in offerta del 25% su Amazon

ASUS Chromebook Flip CX1 racchiude uno straordinario display da 14 pollici nel suo solido chassis. In combinazione con un display touchscreen FHD, il dispositivo massimizza l’area dello schermo, offrendo immagini coinvolgenti per una produttività mirata. Alimentato dal processore Intel, ASUS Chromebook Flip CX1 offre prestazioni eccellenti per esperienze reattive con le tue app preferite.

Chromebook Flip CX1 incarna lo stile puro con un aspetto decisamente trendy. Il design abbraccia anche la sostenibilità, con materiali riciclati integrati per renderlo più rispettoso dell’ambiente. Il CX1 è abilitato con aggiornamenti automatici e protezione antivirus integrata, mantenendo il tuo dispositivo al sicuro, protetto e sempre aggiornato

Acquistando un nuovo Chromebook e registrandoti su Google One potrai ottenere 100 GB di spazio di archiviazione sul cloud per tutti i tuoi file e le tue foto, senza costi per un anno. Il prodotto è scontato del 25% sulla piattaforma Amazon a questo link, lo pagherete quindi solo 299 euro invece di 399 euro.