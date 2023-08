Buona notizia! In significativo aumento la fibra ottica in Italia e in discesa i costi.

Da un’indagine condotta dall’Osservatorio Segugio.it è emerso che oggi ci sono più di 3,7 milioni di linea attive in Italia mentre il prezzo diminuisce. Attualmente, infatti, un’offerta fibra costa poco più di 25 euro al mese mentre nel 2020 servivano oltre 31 euro al mese. La differenza, in termini di prezzo mensile, tra l’offerta “media” del mercato di telefonia fissa e l’offerta “media” per accedere alla rete Ftth è inferiore a 1 euro al mese. I prezzi della fibra 3 anni fa Solo 3 anni fa il mercato di telefonia fissa in Italia era totalmente differente. Il canone medio delle offerte fibra era, appunto, di 31,54 euro al mese nel 2020 mentre il canone delle offerte Internet casa, con tutte le tecnologie annesse, era di 25,58 euro al mese. La differenza tra questi due valori era di quasi 6 euro al mese. In questi anni, il divario si è ridotto di molto. Questo è infatti sceso prima a 2,40 euro al mese, nel terzo trimestre del 2021, e poi sotto quota 1 euro al mese. A partire dal primo trimestre del 2022, infatti, la differenza tra le offerte Internet casa e le offerte fibra ottica Ftth è diminuita in modo drastico. Com’è cresciuta la diffusione L’abbassamento del costo della fibra e il costante incremento della copertura della tecnologia Ftth si traducono in un numero maggiore di accessi a Internet in fibra ottica. La crescente diffusione delle reti veloci è infatti confermata dai dati di Fair Internet Report secondo cui nel luglio del 2021 solo il 17% poteva essere catalogato come “Veloce” o “Molto Veloce”. Questi dati sono saliti notevolmente: a luglio 2023, infatti, il 24% delle connessioni rilevate dallo studio soddisfa i requisiti per rientrare nelle categorie “Veloce” o “Molto Veloce”. Ciò è anche visibile dalle sempre più numerose offerte proposte dagli operatori che comprendono la Fibra e una velocità 5G ai propri clienti. Un consiglio che non manchiamo mai di dare: prima di attivare offerte, controllate che la fibra raggiunga le vostre zone.