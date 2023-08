Whatsapp, i nuovi avatar in arrivo prenderanno vita e si muoveranno in autonomia

WhatsApp, la popolare piattaforma di messaggistica, sta testando una nuova funzionalità che potrebbe rendere le conversazioni ancora più vivaci e personalizzate: gli avatar animati. Questi, che attualmente appaiono come semplici illustrazioni, sono in fase di evoluzione per diventare rappresentazioni animate dell’utente, rendendo le conversazioni più coinvolgenti ed espressive.

Whatsapp: tutte le novità in arrivo

La funzionalità è attualmente in fase di test nelle versioni beta dell’app. Gli avatar animati sono stati individuati nella versione beta 2.23.15.6 di WhatsApp per Android. Queste dinamiche si basano sulle stesse proposte statiche attualmente disponibili nelle versioni pubbliche dell’app, e saranno sostanzialmente versioni in movimento degli avatar già a disposizione.

Il menu con gli avatar si troverà a lato di quello delle emoji e delle gif, e prima degli adesivi/sticker. Aprendo la selezione, gli utenti troveranno le varie proposte divise per tematiche, da scorrere e da scegliere, con piccole anteprime che mostreranno l’animazione. Per il momento, neanche nella versione beta la collezione è già stata resa del tutto animata; è probabile infatti che gli sviluppatori abbiano scelto soltanto alcune opzioni per saggiare il funzionamento della novità in questa fase di prova limitata.

È importante sottolineare che la presenza di una nuova funzione nelle versioni beta non garantisce che la novità sarà approvata e trasferita nelle versioni pubbliche. Tuttavia, considerando il successo delle versioni standard degli avatar e il fatto che si parla di avatar animati da tempo, è probabile che questa funzionalità diventi presto parte integrante del servizio. Oltre agli avatar animati, WhatsApp ha introdotto recentemente altre novità, come i canali per competere con Telegram, le funzioni di controllo privacy, le chiamate silenziate da contatti sconosciuti e i videomessaggi, che rappresentano un’alternativa animata ai normali messaggi vocali.

Queste innovazioni dimostrano l’impegno di WhatsApp nel migliorare costantemente la sua piattaforma, introducendo nuove funzionalità che arricchiscono l’esperienza di utilizzo e rendono le conversazioni più personalizzate e coinvolgenti. Gli avatar animati, se approvati, potrebbero rappresentare un ulteriore passo avanti in questa direzione, rendendo le conversazioni su WhatsApp ancora più vivaci e divertenti.