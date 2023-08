Siete tra coloro che nutrono seri dubbi sulla fedeltà del proprio partner e vogliono controllarlo ogni giorno? in vostro aiuto accorre direttamente Amazon con un prodotto decisamente interessante, si tratta di una telecamera spia incastonata all’interno di una penna, in vendita ad un prezzo assolutamente ridicolo.

Telecamera Spia, costa solamente 20 euro

La telecamera spia può essere utilizzata in molteplici occasioni, al netto delle specifiche tecniche, di cui parliamo a breve, ciò che convince è soprattutto il prezzo di vendita: soli 22,99 euro, contro i 45,99 euro previsti di listino, a patto che venga applicato il coupon 8HET22C5 (da inserire nel riepilogo dell’ordine, nel carrello per intenderci).

Il prodotto parte dall’essere una classica penna, infatti in confezione si trovano varie mine di ricambio, in modo da essere utilizzata per lo scopo mascherato. Alle spalle, come vi abbiamo indicato, si trova però una telecamera, incastonata nella parte alta, in grado di registrare filmati in FullHD a 1080p, sfruttando i 64GB di memoria interna integrata.

Le ridottissime dimensioni la rendono facilmente trasportabile praticamente dovunque si voglia e desideri, oltre al video è in grado di registrare anche l’audio, data la presenza di microfoni su tutta la superficie. Un piccolo prodotto che può rendervi la vita decisamente più semplice.