Ogni volta che si organizza una gita, una scampagnata o un qualcosa del genere la prima cosa che bisogna sapere sicuramente sono le condizioni del meteo. Molto spesso però, non si ha il tempo di aspettare le previsioni del tempo trasmesse in tv o comunque queste non risultano essere sempre molto affidabili. A tal proposito, è possibile usufruire di alcuni applicazioni meteo, completamente gratuite e disponibile sia per i dispositivi Android sia per quelli iOS.

Le app meteo disponibili sugli Store online sono davvero numerose. Ci si domanda dunque, quale sia la migliore per le proprie esigenze. Per questa ragione, forniamo di seguito, una lista delle applicazioni meteorologiche migliori del momento, ed eventuali differenze che caratterizzano le une e le altre. In modo che l’utente possa avere una completa panoramica e decidere di conseguenza quale app potrebbe fare maggiormente a caso suo.

Le app meteo migliori di sempre

METEO E RADAR

Questa vanta di essere una delle App meteo più affidabili sia per i dispositivi Android sia per iOS. La sua interfaccia è molto intuitiva e, oltre alle informazioni circa le previsioni del tempo, affianca anche delle immagini satellitari. Le sue informazioni sono molto dettagliate. Infatti, indica anche eventuali spostamenti di precipitazioni nell’arco di 90 minuti e tiene conto anche delle temperature del mare.

Inoltre, cliccando su un giorno specifico, è possibile ottenere anche altre informazioni relative alla temperatura percepita, l’impatto dei raggi UV e la percentuale di umidità.

Si tratta di un’applicazione gratuita, che però può essere fornita anche a pagamento per coloro che non amano i banner pubblicitari.

3B METEO

Anche 3bmeteo, appare della prima, risulta essere un’ottima applicazione per le previsioni meteorologiche. Essa offre anche la possibilità di personalizzare l’interfaccia iniziale, selezionando alcune caratteristiche grafiche utili per indicare le varie condizioni meteorologiche. Inoltre, consente agli utenti di scattare una foto di una determinata zona e di condividere quest’ultima sulla piattaforma in modo che, anche gli altri utenti, possano avere delle indicazioni in tempo reale sulle condizioni temporali di quella zona specifica. L’app. in alcuni casi, riesce persino ad anticipare gli aggiornamenti del bollettino delle autorità.

YAHOO METEO

Yahoo meteo consente di ottenere le previsioni meteorologiche in tempo reale anche a in varie fasce orarie. Molti utenti tendono a preferirla in quanto, su di essa, è possibile accedere anche ad immagini reali relative al posto in cui si cercano informazioni. Per esempio, se ci troviamo in una determinata città, l’applicazione mostrerà alcuni posti che vale la pena vedere.

WEATHER

Questa app risulta essere molto utile per sincerarsi sulle condizioni meteorologiche relative a qualche città europea o al resto del mondo. Quindi risulta essere davvero indispensabile per coloro che hanno in programma un viaggio oltre i confini nazionali. La piattaforma si presenta fortemente intuitiva, offre informazioni dettagliate e anche una buona grafica.

METEO E AERONAUTICA

Si tratta dell’app ufficiale dell’aeronautica militare. Di conseguenza i dati sono raccolti dal servizio militare. E si può essere certi al 100% della sicurezza dei tali previsioni. Offre inoltre, dettagli relativi alle condizioni del mare e sfrutta il servizio di geolocalizzazione per informare delle previsioni in tempo reale su un determinato luogo. Tuttavia, l’unica pecca dell’app, è sicuramente che a livello grafico non è tra le migliori. Ma se questo non è un problema è assolutamente tra le app più affidabili esistenti.