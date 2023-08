L’ultima novità per quanto riguarda il telescopio spaziale James Webb è costituita dal suo ultimo scatto dedicato ad un ammasso di galassie distante dalla nostra Terra ben 7,6 miliardi di anni luce, parliamo di una porzione di cielo definita come El Gordo, dunque decisamente lontana nello spazio e nel tempo.

L’immagine è stata catturata grazie allo strumento che guarda nel vicino infrarosso, la NIRCam e ha consentito agli scienziati di osservare tantissime formazioni particolati che hanno permesso la stesura di ben 4 studi scientifici.

Lo scatto

L’immagine mostra determinati elementi che sfruttano un effetto definito molto importante da parte di El Gordo, ovvero la lente gravitazione che in questo ammasso è molto presente, la gravità infatti, seppur distorcendo le formazioni dietro l’ammasso, le ingrandisce e le rende più luminose, dunque le rende molto più facili da osservare permettendo di vedere dettagli altrimenti invisibili.

Nell’immagine dunque è visibile quello che sembra un arco di colore rosso che è stato soprannominato “l’amo” (o El Anzuelo) a causa proprio della sua forma, la sua luce appare rossiccia sia per la sua composizione in materia sia per il redshift che subisce per la distanza di 10,6 miliardi di anni luce, ovviamente l’effetto lente è evidente, non a caso è stato possibile capire che la galassia ha una forma discoidale con diametro di 26 anni luce.

L’altra galassia di particolare interesse si chiama La Flaca e sembra un costrutto distorto, in realtà è una formazione lontana ben 11 miliardi di anni luce.

Per catturare lo scatto JWST ha utilizzato i filtri F115W, F150W, F200W, F277W, F356W e F444W assegnando i colori blu, verde e rosso.