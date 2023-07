Una fonte misteriosa nello spazio pare stia inviando onde radio verso la Terra almeno dal 1988. I ricercatori non sanno quale oggetto sia l’artefice di queste frequenze radio. La natura sconosciuta delle onde è tale da non essere conforme a nessun modello che tenti di spiegarla.

Per 35 anni, questa fonte ha emesso esplosioni regolari di energia di 20 minuti che variano considerevolmente nella loro luminosità. Le emissioni sembrano simili alle esplosioni delle pulsar o dei lampi radio veloci, che durano da millisecondi a diversi secondi. Tuttavia, la sorgente appena scoperta invia segnali radio che pulsano per un periodo di 21 minuti, in passato sembrava impossibile. Le pulsar sono stelle di neutroni che ruotano rapidamente, emettendo esplosioni radio durante la rotazione. Quando si attraversa la Terra, le emissioni possono essere captate brevemente e intensamente, come se si fosse nel bel mezzo della luce di un faro rotante.

Frequenze radio sconosciute trasmesse sulla Terra direttamente dallo spazio da oltre 30 anni

Gli scienziati ritengono che il processo possa funzionare solo se il campo magnetico della pulsar è forte e ruota abbastanza velocemente; in caso contrario, non c’è abbastanza energia per vedere la pulsar dalla Terra. Ciò ha portato allo sviluppo della “linea della morte pulsar”, che suggerisce che le fonti di frequenze radio devono ruotare velocemente e abbastanza forte da essere rilevate. L’oggetto appena scoperto chiamato GPMJ1839-10, tuttavia, è ben oltre quella linea. Se è una pulsar, allora sembra funzionare in modi impossibili.

Potrebbe anche essere una nana bianca altamente magnetizzata o magnetar, un tipo extra di stella di neutroni con campi magnetici incredibilmente forti. I segnali risalgono al 1988, gli scienziati hanno esaminato vecchi registri, ma le onde erano passate inosservate. Quando la fonte è stata rilevata per la prima volta, i ricercatori hanno controllato gli archivi radio e hanno scoperto che si ripete da almeno 35 anni.

“Solo il tempo dirà cos’altro si nasconde in questi dati e quali osservazioni su molte scale temporali astronomiche emergeranno”, spiega un professore di fisica della McGill University. Ciò potrebbe includere alcune spiegazioni su quanto sia insolita la fonte appena scoperta. Esaminando se esiste una raccolta simile di altri oggetti e dati, i ricercatori potrebbero essere in grado di comprendere i meccanismi alla base delle emissioni scoperte.