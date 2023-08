Bugatti Bolide, nessuna auto ha mai raggiunto una potenza tanto elevata

La Bugatti Bolide è un esperimento di potenza senza compromessi, un’iper-sportiva che promette di regalare emozioni intense. Questa nuova creatura è stata sviluppata intorno al suo iconico motore W16 da 8.0 litri, e ha fatto la sua apparizione al Goodwood Festival of Speed, suscitando grande interesse.

Bugatti Bolide: le caratteristiche della vettura speciale

La Bolide è un’auto da pista che si distingue per la sua leggerezza e le sue prestazioni elevate. Il suo design è stato sviluppato per ottenere il massimo carico aerodinamico, e l’esperienza di guida promette di portare gli appassionati in una nuova dimensione.

Esteticamente, la Bolide sfoggia un design leggero e ambizioso, che mira a trasformare le esigenze di costruzione leggera e aerodinamica in un’estetica che rifletta l’identità Bugatti. L’aspetto generale è quello di una vettura da Formula 1, con la parte anteriore semiaperta che sottolinea l’equilibrio tra leggerezza ed estetica. L’abitacolo è dominato da sedili ultra sportivi e richiama il primo aereo a reazione che ha infranto la barriera del suono nel 1947. La Bolide offre prestazioni superlative e concentrate sulla potenza e l’esperienza di guida, senza alcun elemento di lusso.

Il motore

Il cuore dell’auto è il celebre motore W16 da 8 litri, capace di erogare 1850 cavalli di potenza e 1850 Nm di coppia. Il sistema di aspirazione e quello di scarico sono stati modificati per ottenere una risposta più autentica, e i quattro turbocompressori aumentano la pressione di sovralimentazione e la potenza ai regimi più elevati.

La Bolide pesa solo 1240 kg, un traguardo raggiunto grazie a diversi interventi, tra cui l’uso di una monoscocca in carbonio e un avantreno in fibre di carbonio ad alta resistenza. Sono stati utilizzati diversi materiali stampati in 3D, e sono previsti l’utilizzo di viti ed elementi di fissaggio in titanio.

Insomma, la Bugatti Bolide è un esperimento di potenza senza compromessi, un’iper-sportiva che promette di regalare emozioni intense, un nuovo capitolo nella storia di Bugatti.