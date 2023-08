Un cambio generazionale sta avvenendo per quanto riguarda il pagamento del bollo auto, una delle tasse più odiate e discusse degli ultimi anni, sopratutto perché ritenuta altamente incostituzionale dal pubblico, sempre meno propenso a pagarla (e per questo è anche una delle più evase).

Il suo costo varia in relazione alla potenza del mezzo di cui si è effettivamente in possesso, viene calcolata sui cavalli fiscali o kilowatt, e deve essere versata direttamente alla Regione di appartenenza, in un’unica soluzione: generalmente con bollettino postale, in tabaccheria o anche in Posta, oppure con un semplice RID bancario.

Bollo auto, che cambiamento epocale, potrà essere non pagato legalmente

Nel 2023 il bollo auto si ha da pagare, almeno nella maggior parte dei casi, poiché ancora oggi pochi sanno che coloro che acquistano un’auto elettrica (nuova e non usata) sono esenti dal pagamento della tassa, per un periodo variabile. Il motivo di tale variazione è semplice: l’imposta viene pagata alla Regione, e di conseguenza ogni realtà potrebbe avere regole differenti.

Al momento attuale possiamo proporvi una stima, considerando infatti che in genere l’esenzione dal pagamento rientra tra i 3 ed i 5 anni dall’acquisto della vettura, con la sola eccezione di Lombardia e Piemonte, aree nelle quali i governi locali hanno deciso di estenderla per tutta la durata della vita della vettura (ricordiamo appunto che l’esenzione è legata alla macchina, non alla persona, quindi se venduta tornerete a pagare il bollo auto).