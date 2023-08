Ora le forze dell’ordine hanno preso alcune decisioni che potrebbero cambiare il modo in cui vengono verificate le nostre abilità di guida.

Perché dovremmo rifare la patente

Le norme del nostro Paese sono molto chiare per quanto riguarda la valutazione delle abilità e delle conoscenze richieste per ottenere la patente. Ci sono però casi in cui per il cds è necessario ripetere i test valutativi.

Il codice stradale è così pieno di regole che talvolta vi è la necessità di verificare, dopo già aver ottenuto la patente, nuovamente le nostre conoscenze. Il cds, infatti, sta valutando l’opzione di rivalutazione dei guidatori in caso di emergenze estreme. Quali sarebbero queste “emergenze”? Parliamo del caso in cui gli automobilisti non rispettassero più volte le norme di sicurezza stradale e perdessero tutti i punti sulla patente. Con zero punti si dovrà ripetere il test sia teorico che pratico, come se si avesse di nuovo 18 anni.

Con la digitalizzazione, però, la procedura è un tantino cambiata. Essa e gli esami regolari della patente vengono effettuati online in modo tale da non gravare sia in termini di costi, che in termini di tempo alla persona che deve sostenerlo. Ovviamente ci si riferisce alla parte teorica.

Con tutti gli incidenti di cui sentiamo parlare ogni giorno e con la quantità esagerata di guidatori inattenti alle leggi stradali, questa nuova norma forse metterà un freno a coloro che guidano secondo le “proprie regole”. Meglio una “vita spericolata” che una guida spericolata.