Fastweb costa 8 euro al mese, ci sono 200GB e un servizio GRATIS

Non c’è bisogno di spiegare quali siano i gestori virtuali attualmente a dominare il mondo della telefonia mobile in Italia. Ce ne sono talmente tanti che molto spesso può subentrare anche il solito imbarazzo della scelta, ma ormai l’uno vale l’altro. Di certo c’è qualcuno che riesce ad offrire qualcosa in più, come ad esempio Fastweb con le sue offerte mobili che periodicamente irrompono sul mercato della telefonia mobile italiana.

Per questo gestore battere tutti gli altri è diventato ormai una sorta di sport ricorrente, visto che ad ogni nuova offerta arrivano tantissimi nuovi clienti. Questi vengono estirpati dalle braccia dei provider più famosi, i quali ormai non possono nulla contro Fastweb. Il merito e dei contenuti presenti nelle sue promozioni mobili ma anche dei prezzi estremamente bassi ogni mese che consentono grande tranquillità.

Fastweb distrugge la concorrenza con offerte clamorose che includono tutto al loro interno

All’interno di un’offerta del genere tutti si aspettano di trovare tanti contenuti ma mai in numero così esagerato. La nuova Mobile Full che Fastweb ha lanciato qualche tempo fa è ancora disponibile e con i soliti minuti, SMS e giga.

L’offerta, che può essere attivata velocemente anche utilizzando il proprio SPID, consente di avere ogni mese il meglio. Si parte infatti da minuti senza limiti verso qualsiasi provider fino ad arrivare a 200 giga di connessione dati. Ricordiamo che c’è anche la rete 5G, offerta gratis dall’azienda. Per i nostalgici ci sono anche 200 SMS. Il prezzo è davvero interessante dal momento che consiste in soli 8,95 € al mese.