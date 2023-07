Il canone Rai, alla pari del Bollo auto, è una tassa che tanti di noi vorrebbero non essere costretti a pagare, un’imposta che al giorno d’oggi viene ritenuta incostituzionale e superflua, tanto da essere una delle più evase, fino almeno alla decisione di qualche anno fa.

Introdotta negli anni ’70, venne inizialmente pensata come mezzo per acquisire il denaro necessario per lo sviluppo della televisione nazionale, con tutte le infrastrutture. Nel corso degli anni ha subito delle modifiche, sino ad oggi: ha un costo di 90 euro, da versare annualmente, con pagamento a rate tramite le bollette dell’energia elettrica, in questo modo si è bloccata quasi completamente l’evasione fiscale.

Canone Rai, il trucco per non doverlo pagare

Alla base del canone Rai, e la sua necessità di pagamento, si trova una condizione essenziale, ovvero il possesso di un apparecchio televisivo; condizione che lo stesso Governo ipotizza dal momento in cui avete attivato un contratto di fornitura, ma che allo stesso tempo potrebbe non esistere. Proprio per questo motivo, nell’eventualità in cu vi troviate in una casa senza un televisore, avete la possibilità di presentare una autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate per richiedere ed ottenere la completa esenzione dal pagamento della tassa.

La domanda deve essere presentata entro il 31 gennaio per l’esenzione annuale, mentre entro il 30 giugno per quella semestrale, dell’anno da cui volete partire. Non è possibile ricevere rimborsi di alcun tipo, una volta pagato non avrete più indietro nulla.