In questi ultimi giorni alcuni ex clienti del noto operatore telefonico arancione stanno ricevendo un SMS che li invita a tornare. L’operatore WindTre sta infatti tentando questi suoi ex clienti ad attivare un’offerta davvero strepitosa. Nel bundle sono infatti disponibili fino a ben 100 GB di traffico dati.

WindTre, ex clienti tentati nuovamente da una super offerta con fino a 100 GB

L’operatore telefonico WindTre ha da poco avviato una nuova campagna SMS. Con quest’ultima, l’operatore sta tentando i suoi ex clienti a tornare con una super offerta. Si tratta in particolare della promo denominata WindTre GO 100 XS. Come già accennato in apertura, si tratta di un’offerta di rete mobile davvero allettante.

Nel bundle mensile sono infatti inclusi fino a 100 GB di traffico dati. Questi ultimi sono validi per navigare con una connettività pari al 4G. Gli utenti potranno inoltre utilizzare minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 50 SMS verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo mensile di questa offerta è molto basso, dato che si tratta di soli 5,99 euro.

L’operatore sta comunque personalizzando l’offerta da cliente a cliente. A volte, l’operatore offre il costo di attivazione e il costo della sim gratuitamente e a volte invita a selezionare il metodo di pagamento automatico Easy Pay. Ecco comunque qui di seguito uno degli SMS inviati in questi giorni dall’operatore.

“Torna in WINDTRE! 100GIGA, 50SMS e minuti illimitati a 5,99E/mese. Attivazione 0E e SIM 0E in negozio entro il 02/08. Costi e privacy su windtre.it/go100xs”.