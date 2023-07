La piattaforma di e-commerce Amazon sta proponendo il Samsung Galaxy Tab A8 ad un prezzo davvero mai visto prima. Sarà che Samsung ha appena presentato i nuovi foldable e tutti sono concentrati su quelli.

Per la precisione, il Galaxy Tab A8, invece che 249.90 euro è proposto a soli 163 euro, scontato del 35%, scopriamo insieme la scheda tecnica completa.

Samsung Galaxy Tab A8 scontatissimo

Samsung Galaxy Tab A8 10.5 è un tablet Android completo, che non ha molto da invidiare ai dispositivi più avanzati. Sorprende il display Touchscreen da 10.5 pollici che pone questo Samsung al vertice della categoria. Risoluzione di 1920×1200 pixel. Sul versante delle funzionalità a questo Samsung Galaxy Tab A8 10.5 non manca davvero nulla. A cominciare dal modulo LTE 4G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, passando per la connettività Wi-fi e il GPS.

Monta un processore Tiger T618 Unisoc con GPU Mali-G52 3EE, 3 GB di memoria RAM e 32 GB di memoria interna espandibile con MicroSD fino a 1024 GB. Sul retro dispone di un sensore da 8 megapixel mentre sul lato anteriore un sensore da 5 megapixel. Batteria da 7.040 mAh e sistema operativo Android 11 con personalizzazione Samsung One UI 3.0.

Si tratta di un ottimo prodotto, come tutti quelli Samsung del resto, poi a questo prezzo possiamo dire che è un vero affare. Visitate questo link per scoprire maggiori dettagli sul prodotto.