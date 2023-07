Il volantino Trony è il giusto mix tra promozioni di alto livello e prodotti di qualità, perfettamente congiunti per favorire così il risparmio per l’utente finale interessato all’acquisto. La campagna promozionale convince tutti, anche grazie alla disponibilità sul territorio, non presentando limiti o vincoli particolari.

Le occasioni, di cui vi parleremo nel nostro articolo, sono da considerarsi attive, come anticipato del resto, nei singoli punti vendita in Italia, ciò sta a significare che gli ordini possono essere completati recandosi personalmente presso gli stessi, con scorte più che sufficienti per soddisfare la crescente richiesta.

Trony, con il Prendi 3 Paghi 2 potete risparmiare moltissimo

Fino al 31 luglio è tempo di prendi 3 paghi 2 da Trony, un prodotto è infatti completamente in regalo per i fortunati utenti che si ritrovano a tutti gli effetti a poter seguire lo specifico iter di acquisto richiesto dalla campagna promozionale attuale. Il primo step consiste nell’acquisto di un grande elettrodomestico o un televisore da almeno 399 euro (in alternativa potete optare per un piccolo elettrodomestico da 69 euro).

Superato il primo scalino, la strada appare subito in discesa, poiché il consumatore potrà riuscire a godere di una riduzione del 50% sul prezzo del meno caro, nel caso in cui venga aggiunto un secondo prodotto, oppure del 100% sul meno caro, nell’eventualità in cui siano altri due i prodotti effettivamente aggiunti (per un totale quindi di tre).

La riduzione, come al solito del resto, verrà applicata direttamente in cassa, senza assistere a rimborsi di alcun tipo. Per maggiori dettagli vi potete collegare al sito ufficiale, o anche alle pagine sottostanti.