I prezzi di Lidl sono scontati dell’80%, fino ad oggi era impensabile pensare di spendere così poco sull’acquisto di un singolo elemento, un dispositivo per la casa mai visto ad una cifra così bassa, pronto a far sognare un numero sempre più ampio di consumatori in Italia.

Se interessati all’acquisto, dovete ricordare che tutti gli sconti di Lidl sono da sempre attivi in esclusiva assoluta nei punti vendita fisici, ciò sta a significare che gli stessi ordini non possono in nessun modo essere completati tramite il sito ufficiale, anche se comunque non sono presenti differenze in relazione alla regione di appartenenza. L’unico limite che possiamo trovare riguarda più che altro le scorte, sono limitate e potrebbero terminare anzitempo.

Lidl, quanti sconti con un volantino mai visto

Nell’immenso catalogo delle offerte di Lidl, oggi vi vogliamo parlare nello specifico di un set da acquistare ad occhi chiusi: la marchia è Silvercrest, una delle classiche dell’azienda tedesca, affidabile e di buona qualità generale. Si tratta di un set pensato per la cucina, sono a tutti gli effetti piccoli elettrodomestici che possono aiutare fortemente nelle preparazioni, facendovi spendere non più di 30 euro per il singolo elemento.

Il più economico resta sicuramente il tritatutto elettrico, un piccolo prodotto da 260W, in vendita a 14,99 euro, passando poi al tostapane, che oggi può essere acquistato con un esborso finale di soli 29 euro, con nel mezzo il frullatore ad immersione 3in1, disponibile all’acquisto a soli 22,99 euro. Poco sotto trovate le pagine del volantino.