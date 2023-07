Lidl è un’azienda che ultimamente ha acquisito sempre più importanza sul territorio nazionale, proprio con la sua capacità di riuscire a ridurre al massimo la spesa che gli utenti italiani devono sostenere, ed allo stesso tempo convincendoli con prodotti di assoluta qualità generale.

Il volantino attivo fino a domenica vuole essere un aiuto per tutti coloro che al giorno d’oggi sono in difficoltà economiche, ma non possono altresì rinunciare alla tecnologia nella propria abitazione. Come al solito ricordiamo che gli acquisti possono essere completati in negozio, e non online sul sito, oltretutto le scorte potrebbero essere limitate.

Lidl, offerte con tantissimi sconti da non credere

A differenza del solito articolo in cui prendiamo in esame più offerte, oggi ci vogliamo focalizzare sul singolo elemento, un prodotto per la casa che può davvero aiutarvi a vivere meglio la cucina, facilitando e velocizzando le preparazioni: la friggitrice. In netto contrasto con il trend del momento, Lidl in questo periodo propone al pubblico un prodotto tradizionale, ovvero la classica friggitrice ad olio, ricca di grassi, e non la più recente friggitrice ad aria.

Il suo prezzo è di 59 euro, è molto più grande di quanto potreste pensare, infatti ha ben 3 cestelli di frittura (di cui uno da 3,1 litri e due da 1,4 litri), con una temperatura massima di 190 gradi. Superiormente è presente un coperchio, da richiudere durante la cottura, ma facilmente removibile per le operazioni di pulizia.