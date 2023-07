La piattaforma Amazon oggi ci propone un super proiettore dove poter vedere un bellissimo film, anche in 4K senza aver necessariamente bisogno di acquistare un nuovo televisore.

Il lato positivo dei proiettori è quello di costare sicuramente di meno di un televisore e inoltre lo “schermo” è molto più grande. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Proiettore in offerta su Amazon

Questo elegante proiettore 1080P offre un’indimenticabile immagine di qualità cinematografica nel comfort di casa tua. Contrasto 16000:1, colori accurati e fedeli alla realtà, perfetto per ricreare l’esperienza del grande schermo. Non occupa spazio, adatto per essere portato in giro. Aver un S26 proiettore equivale ad aver un cinema che puoi portare con te.

Il proiettore full hd offre una ricca gamma di opzioni di connettività: 5G Wi-Fi e 5.1 Bluetooth, porte HDMI/USB/AV/3,5 mm audio. Nessun ritardo video e audio. Basta un collegamento di WiFi per vedere sulla parete quello che proietta il piccolo schermo di tablet o smartphone. Inoltre il prodotto dispone di una funzione di ridurre gradualmente la dimensione dello schermo dal 100% al 50%.

WiMiUS proiettore 1080p full hd vanta una durata della lampada di 160.000 ore e caratteristiche di risparmio energetico che garantiscono un utilizzo attento ai consumi. Tutto questo a soli 162.92 euro su Amazon a questo link, è anche possibile aggiungere un coupon di 10 euro. Andate sulla piattaforma per scoprire tutti i dettagli.