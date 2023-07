La piattaforma per lo streaming musicale più utilizzata in tutto il pianeta è senza alcun dubbio Spotify, la nota app verde vanta infatti miliardi di account attivi e dal 2008, anno del suo lancio, non aveva mai avuto rincari dei propri abbonamenti, dettaglio che però a quanto pare, sotto la spinta incessante del mercato, è presto destinato a cambiare, la società ha infatti annunciato, tramite un posto sul proprio sito ufficiale, l’adozione di aumenti a tutti gli abbonamenti, scopriamo insieme di quanto.

Il post e l’annuncio

Sostanzialmente lo statement pubblicato è un richiamo al passato che fa preambolo poi al vero messaggio, il quale annuncia gli aumenti di prezzo imminenti, ecco cosa dice: “Il mercato ha continuato a evolversi dal nostro lancio. Così, per poter continuare a innovare, stiamo modificando i nostri prezzi di abbonamento Premium in diversi mercati del mondo. Questi aggiornamenti ci permetteranno di continuare a creare valore per gli ascoltatori, per l’industria musicale e per i creator sulla nostra piattaforma”

Dunque si tratta di un adeguamento giustificato con l’evoluzione del mercato che negli ultimi mesi è effettivamente impazzito, basti pensare ai rincari inflazionistici annunciati da TIM o al blocco della condivisione degli account adoperato da Netflix per massimizzare i guadagni, Spotify è solo l’estremo fanalino di coda del fenomeno.

Ecco come saranno i prezzi in Italia dopo l’aumento:

Premium Individual: 10,99 euro

Premium Duo: 14,99 euro

Premium Family: 17,99 euro

Premium Student: 5,99 euro

Non rimane dunque che attendere che i cambiamenti siano vincolanti, probabilmente lo saranno per tutti a partire dalla fatturazione successiva.