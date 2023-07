Lenovo, ufficiali Tab P12 e M10 5G, i tablet per lo studio ed il multitasking

Lenovo ha oggi ampliato la propria gamma di tablet con il lancio di nuovi modelli estremamente interessanti: Lenovo Tab P12 e Tab M10 5G, dispositivi pensati per incrementare e migliorare l’esperienza quotidiana degli utenti, con funzionalità innovative. Scopriamoli assieme.

Lenovo Tab P12

Lenovo Tab P12 è il tablet ideale per gli utenti che sono alla ricerca di un dispositivo da utilizzare a scuola o in università, essendo focalizzato sullo studio e l’intrattenimento. Integra un ampio display da 12,7 pollici di diagonale, con risoluzione 3K (2944 x 1840 pixel), una densità di pixel superiore del 50% rispetto al passato, nonché un sistema di altoparlanti JBL (compatibile Dolby Atmos), per estendere al massimo l’esperienza nella visione di contenuti di alto livello, grazie anche alla possibilità di dividere lo schermo per visualizzare contemporaneamente più applicazioni.

Il prodotto è perfettamente compatibile con la Tab Pen Plus, un pennino perfetto da utilizzare con le applicazioni Nebo e MyScript Calculator 2, ed anche con Lenovo Freestyle, un tastiera che si ispira al mondo dei Thinkpad (con corsa di 1,5mm, concavità di 0,2mm e tasti di 19 millimetri). Le versioni acquistabili prevedono fino a 8GB di RAM, un processore octa-core ed una batteria che offre un’ottima autonomia: ben 10’200 mAh, pronta a garantire fino a 10 ore di visione video continuative.

Lenovo Tab M10 5G

A differenza del fratello, Lenovo Tab M10 5G è stato pensato per gli utenti che sono alla ricerca di un prodotto da utilizzare in mobilità, per questo è dotato di un display più piccolo, da 10,61 pollici con risoluzione 2K, refresh rate a 90Hz, una connettività 5G ed un wifi di ultima generazione. Il processore è il Qualcomm Snapdragon 695 5G, perfetto per muovere Android 13 con pochissima personalizzazione software, una resa audio di livello eccellente, ed una multimedialità quasi invidiabile.

Il design iconico non si discosta troppo da quanto era atteso, infatti ha un peso ridotto, proprio per facilitare l’utilizzo in mobilità, pari a 490 grammi, ed una classificazione IP52, ovvero resistenza alla polvere e all’acqua. Non manca una batteria da 7700mAh, per utilizzo fino a 12 ore consecutive nella riproduzione video, e supporto alla ricarica rapida a 20 watt. Come il fratello, anche Lenovo Tab M10 è perfettamente compatibile con Lenovo Tab Pen Plus.

I prezzi

I due tablet saranno in vendita a breve a partire da 449 euro per il Lenovo Tab P12 (con Pen Plus inclusa), passando a 589 euro nel caso in cui si volesse anche la tastiera, oppure da 339 euro per il Lenovo Tab M10 5G (in questo caso disponibile da Agosto 2023).