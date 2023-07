Se state cercando un notebook dalle alte qualità ad un prezzo mini, oggi è la giornata giusta. La piattaforma Amazon sta infatti proponendo un Notebook Lenovo da 15.6 pollici a meno di 300 euro.

Si tratta del modello con processore Intel Core n4500 fino a 2.8 ghz, scopriamo insieme tutti gli altri dettagli a riguardo.

Lenovo Notebook da 15 pollici in offerta su Amazon

Il laptop monta una Cpu Intel Celeron N4500 di ultima generazione con frequenza base di 1,1 GHz, frequenza in burst Mode di 2,8 GHz, Memoria DDR4 da 8 Gb, 2 usb, 1 usb type-c, Presa HDMI, Disco interno M2 SSD da 256 Gb, Web Cam a colori HD, wi-fi, lan, bluetooth, ingresso combo cuffie microfono e molto altro.

Il sistema installato è Windows 11 pro, inoltre tra i software installati viene fornito MICROSOFT OFFICE PRO 2021, antivirus Windows Defender, adobe reader, lettore video audio multimediale, e app per la richiesta di assistenza rapida su prenotazione, garanzia Italia 2 anni.

Il laptop non necessita di nessuna configurazione iniziale, prodotto pronto all’uso con installazione di tutti i driver di sistema, aggiornamenti ed utility per produttività. Il tutto a soli 297 euro invece di 385 euro, scontato del 23%. Seguite questo link per maggiori dettagli.