Unieuro pronta a prendersi ciò che merita con il volantino che tutti vorrebbero cogliere al volo, in questi giorni arrivano i nuovi prodotti con tantissimi prezzi bassi che non dovete assolutamente perdere di vista, per riuscire a spendere poco, ed avere in cambio un risparmio più unico che raro.

Tutti gli ordini, come al solito quando parliamo di Unieuro, possono essere tranquillamente completati nei negozi fisici sul territorio, ed allo stesso tempo sono disponibili anche online sul sito ufficiale. I prezzi sono bassi e convenienti, con la possibilità comunque di godere della spedizione gratuita diretta al domicilio, senza costi aggiuntivi di alcun tipo (ma solo se la spesa supera i 49 euro).

Unieuro, un risparmio assoluto per tutti gli utenti

Grandissimi prezzi bassi sono attivi da Unieuro e sono pronti a far sognare anche l’utente che desiderava da tempo poter mettere le mani su un prodotto di fascia alta. Proprio da qui parte l’ottima campagna promozionale dell’azienda, con la possibilità di acquistare l’eccellente Samsung Galaxy S23, con una spesa finale che si aggira oggi attorno a 799 euro. La variante è quella con 128GB di memoria interna, ciò sta a significare essere la più economica, ma essendo sbrandizzata avrete aggiornamenti tempestivi sempre dal produttore.

Gli utenti che invece volessero spendere non più di 450 euro, potranno decidere di mettere le mani su Galaxy A53, TCL 408, Galaxy S23 FE, o anche Redmi A1, Redmi Note 12 Pro e similari. Gli ordini li potete completare, come anticipato, anche online sul sito ufficiale.