Stai facendo un bel bagno rilassante dopo una lunga giornata di lavoro. Lasci il telefono in un’altra stanza per non avere distrazioni e nel momento in cui abbassi le palpebre ti squilla il cellulare. Pensi possa trattarsi di una telefonata importante, che qualche tuo conoscente abbia bisogno di te, invece è l’ennesima chiamata anonima.

Poteva essere solo una pubblicità, uno scherzo telefonico, tentativi di truffa, spam o operatori telefonici insistenti. Ma è ora di fermare queste telefonate, capire chi ci si nasconde dietro, per poi poterle bloccare o addirittura comunicare i dati alle autorità.

Le 3 migliori app per le chiamate anonime

Ora tocca alla parte pratica in cui vi diamo i consigli necessari per bloccare e scoprire le chiamate anonime. Nella top 3 delle app più efficaci ci sono:

Whooming: un’app per Android, iOS e iPadOs tramite cui si potrai identificare il numero telefonico di chi chiama con il privato, lo sconosciuto o la chiamata anonima. È disponibile in due versioni, una gratuita ed una a pagamento: tramite la prima, potrai scoprire soltanto una parte del numero sconosciuto, con la seconda visualizzerai il numero per intero; Truecaller: seconda app disponibile per Android e iOS, è la migliore in circolazione nel campo soprattutto per le chiamate promozionali indesiderate; Should I Answer: l’app è sia per Android, che per iOS. Questa scelta permette di scegliere fra tre tipi di protezione: una protezione attiva, grazie alla quale l’app può bloccare direttamente le chiamate spam; una protezione passiva, con il quale può visualizzare solamente gli avvisi contro lo spam; oppure nessuna protezione. Inoltre, a differenza di True caller, non richiede il numero di cellulare dell’utente che sta utilizzando l’app.

Le tre sono molto utili contro le chiamate anonime insistenti, tuttavia, nel caso in cui le telefonate diventino vero e proprio stalking, contattate immediatamente le autorità competenti.