Il mese di maggio ha visto la nascita di una nuova creatura tecnologica in Cina: la serie Reno 10 di Oppo. Da quel momento, questa fascia di smartphone ha iniziato un viaggio attraverso i confini, iniziando dalla Malesia, con l’obiettivo di conquistare i mercati internazionali, l’Europa inclusa. La famiglia Reno 10 si divide in tre elementi: l’originale Reno 10, il sofisticato Reno 10 Pro, e il potente Reno 10 Pro+.

Una particolarità affascinante di questa famiglia di dispositivi è che, nonostante condividano lo stesso nome, ci sono differenze tangibili tra i modelli internazionali e quelli destinati al mercato cinese. Una sorta di “gemelli diversi”, con il Reno 10 base e il Pro che si presentano con specifiche tecniche riviste per il mercato internazionale, mentre il Pro+ mantiene le sue caratteristiche originali.

Oggi, è il Reno 10 Pro versione internazionale a rubare la scena. Questo dispositivo si pone come un intrigante enigma tecnologico, essendo abbastanza diverso dal suo gemello cinese, sia nel design che nelle specifiche tecniche.

Questa decisione di Oppo di creare versioni ‘personalizzate’ per i mercati internazionali dimostra un’attenzione attenta verso le diverse esigenze dei consumatori globali. C’è molta curiosità nel vedere come il pubblico internazionale accoglierà il Reno 10 Pro e come il dispositivo si comporterà nel confronto con i suoi diretti concorrenti.

La rivisitazione del design e delle specifiche tecniche può rappresentare un punto di forza, dando agli utenti un senso di personalizzazione e adattabilità alle proprie esigenze. Ora, la domanda è: sarà questa la chiave del successo per Oppo Reno 10 Pro a livello internazionale? Stiamo per scoprirlo.

Unboxing

Il viaggio con il Reno 10 Pro di Oppo comincia con l’apertura della scatola. Al tocco, la confezione, realizzata in un robusto cartone in due pezzi, è abbastanza spessa e dà una sensazione di solidità. L’estetica della scatola può sembrare un po’ sobria, ma è solo un dettaglio minore. L’aspetto più importante è che la confezione svolge alla perfezione il suo lavoro di proteggere il telefono.

Il Reno 10 Pro non si fa attendere troppo: al sollevare del coperchio, eccolo lì, protagonista assoluto. Tuttavia, non si può dire che l’esperienza di unboxing sia particolarmente ricca in termini di accessori. Nella scatola, troverete il caricabatterie e un cavo USB di tipo A a tipo C. Non aspettatevi molto altro, però. Niente custodia o accessori simili.

Tuttavia, c’è un piccolo particolare che sorprende e fa piacere: il telefono arriva con una pellicola protettiva per lo schermo già applicata. Un dettaglio che dimostra quanto Oppo tenga alla protezione e alla longevità del suo dispositivo.

Nonostante la scarsezza di accessori, l’unboxing del Reno10 Pro risulta piacevole e dà subito la sensazione di avere tra le mani un prodotto di qualità.

Design

Come accennato in precedenza, il modello internazionale del Reno 10 Pro mostra delle lievi differenze estetiche rispetto alla versione cinese. Il design risulta contenuto, ma allo stesso tempo distintivo, con una particolare enfasi sulla zona della fotocamera. Anche se non sembra a prima vista nelle foto, l’isola della fotocamera sporge abbastanza da far oscillare il telefono su una superficie piana. Nella maggior parte dei casi, il colore dell’isola della fotocamera si abbina a quello del corpo del telefono, tuttavia, l’insieme non appare completamente fluido, dando l’impressione di un elemento “avvitato” sul retro del dispositivo. Il tutto è però contornato da un bel bordo smussato, che lega insieme il design in modo piacevole.

Guardando il retro del telefono, le curve dolci ai lati rendono la presa comoda, senza angoli vivi o spigoli. Purtroppo, la superficie completamente liscia tende a raccogliere facilmente impronte e sporco.

Per quanto riguarda le colorazioni, il Reno 10 Pro è disponibile nelle varianti Silvery Grey e Glossy Purple. La versione che abbiamo a disposizione per la recensione è la prima, un colore discreto con una tonalità pastello. Non è per niente appariscente e si adatta facilmente a qualsiasi contesto.

La costruzione del Reno 10 Pro segue una struttura a “panino” a tre pezzi abbastanza standard. Il retro e il fronte del dispositivo si curvano armoniosamente verso il telaio centrale, sottile e colorato in tinta con il resto del corpo. Purtroppo, anche il telaio tende a raccogliere impronte e sporco, similmente al retro. Il dispositivo presenta una simmetria quasi perfetta tra il fronte e il retro.

Non c’è molto da dire sul fronte del telefono: i bordi del display sono di dimensioni ragionevoli, non troppo grandi ma neanche particolarmente sottili. Lo stesso vale per il foro della fotocamera frontale.

Il Reno 10 Pro è un dispositivo piuttosto sottile, con dimensioni di 162,3 x 74,2 x 7,9 mm, e non particolarmente pesante, pesando solo 185 grammi. Il peso è ben bilanciato, rendendo il dispositivo confortevole da tenere in mano per lunghi periodi.

Costruzione e Materiali

Il Reno 10 Pro di Oppo segue la tendenza dei “telefoni sandwich in vetro”. Il pannello posteriore è realizzato in vetro, anche se Oppo non specifica esattamente di quale tipo. Anche il frontale è ricoperto di vetro, in questo caso protetto dal vetro Asahi Glass AGC DT-Star2. Un ulteriore livello di protezione è offerto dalla pellicola protettiva in plastica pre-applicata, che fornisce una maggiore tranquillità all’utente.

Il telaio centrale del Reno10 Pro è realizzato in plastica, ma non per questo risulta meno solido. Infatti, l’intero telefono dà una sensazione di robustezza notevole. Non ci sono flessioni evidenti né sensazioni di vuoto all’interno della scocca. Il telefono è assemblato con cura.

Tuttavia, c’è una mancanza che merita di essere segnalata: il Reno 10 Pro non dispone di una certificazione ufficiale di resistenza all’acqua e alla polvere. Questa è una caratteristica che si può trovare facilmente in altri dispositivi nella stessa fascia di prezzo, e la sua assenza potrebbe essere un punto a sfavore per alcuni utenti.

Controlli, sensori e bordi

Il Reno 10 Pro presenta una disposizione dei comandi piuttosto standard, con l’eccezione di un emettitore di infrarossi situato nella parte superiore del dispositivo, una caratteristica non molto comune.

Proprio parlando della parte superiore, troviamo un microfono secondario e un inserto in plastica di dimensioni ragguardevoli. Non siamo del tutto sicuri della sua funzione, considerato che anche il telaio circostante è in plastica. Il pulsante del volume e il pulsante di accensione si trovano sul lato destro. Entrambi i pulsanti sono piuttosto sottili, ma comunque facilmente riconoscibili al tatto. Purtroppo, a parte la loro sottigliezza, i pulsanti non sono particolarmente tattili. Non è una grande pecca, però. Il lato sinistro del telaio è completamente vuoto.

Nella parte inferiore troviamo il vano per le due schede Nano-SIM (non c’è uno slot per la scheda microSD). Anche il microfono principale e la porta USB di tipo C si trovano su questo lato. Purtroppo, il Reno 10 Pro dispone solo di un altoparlante rivolto verso il basso.

Il Reno10 Pro utilizza un lettore di impronte digitali ottico sotto il display. È piuttosto veloce e preciso, non abbiamo avuto nulla da ridire a riguardo. Purtroppo non è presente un LED di notifica.

Connettività

Il Reno 10 Pro offre connettività globale 5G Multi-SIM. Questo include sia SA che NSA Sub-6 su entrambi gli slot SIM, grazie al sistema Modem-RF Snapdragon X53 5G. Il chipset Snapdragon 778G dispone di un Qualcomm FastConnect 6700 per la connettività locale, che fornisce Wi-Fi ax dual-band (Wi-Fi 6) e Bluetooth 5.2 con supporto LE e aptX HD. Il Reno10 Pro supporta GPS, GLONASS, GALILEO, BDS e QZSS per il posizionamento. È presente anche il NFC e un emettitore di infrarossi, ma mancano la radio FM e il jack audio da 3,5 mm. La porta Type-C è supportata da una semplice connessione dati USB 2.0, che significa una velocità di trasferimento dati massima teorica di 480 Mbps. La porta USB ha funzionalità OTG/Host, ma non offre nulla di particolarmente sofisticato oltre a ciò, come l’uscita video.

Per quanto riguarda i sensori, il Reno 10 Pro è dotato di un accelerometro e un giroscopio BOSCH bmi26x, un sensore di luce OPLUS Fusion, un sensore di prossimità OPLUS tcs3710 e un magnetometro e bussola AKM ak0991x. L’unica grande mancanza è un barometro.

Display

Il display è sicuramente l’elemento di spicco del Reno 10 Pro. Il telefono vanta un grande pannello AMOLED curvo da 6,7 pollici. Ha una risoluzione di 1080 x 2412 pixel, che equivale a un rapporto di aspetto standard di 20:9 e una densità di pixel di circa 394 ppi. Questo lo rende perfettamente nitido a occhio nudo. Oppo sostiene che il Reno 10 Pro dovrebbe essere in grado di raggiungere circa 500 nit di luminosità tipica, 800 nit di massimo sull’intero display e 950 nit di picco di luminosità. Nei nostri test standardizzati, abbiamo misurato una luminosità massima di 504 nit e un massimo di 793 nit, quindi, date le differenze nella metodologia di test, i numeri pubblicizzati sembrano corretti. Il telefono offre anche una speciale opzione di incremento della luminosità HDR per un’esperienza HDR migliorata.

Grazie alla tecnologia AMOLED e ai perfetti neri profondi, il pannello ha di fatto un contrasto infinito. Raggiunge anche un’oscurità estrema con una minima impostazione di luminosità, emettendo solo 2.1 nit.

Il Reno10 Pro dispone di parecchie modalità di colore. La modalità Vivid è quella predefinita. Mira allo spazio colore DCI-P3 e lo copre piuttosto bene, ma non è terribilmente accurata. Tende ad essere un po’ fredda complessivamente. Poi c’è la modalità Natural. Come suggerisce il nome, mira allo spazio colore sRGB e lo raggiunge con una copertura e un’accuratezza perfette. La modalità Cinematic è la successiva e fa un lavoro ancora migliore di Vivid, coprendo lo spazio colore DCI-P3 con un’accuratezza del colore quasi perfetta. Infine, c’è la modalità Brilliant, che riproduce i colori in modo molto simile a Vivid. Non siamo del tutto sicuri del motivo per cui Oppo abbia deciso di includerla. Lo smartphone dispone di un pannello a 10 bit. Ciò si traduce in meno bande di colore grazie alla capacità di riprodurre oltre un miliardo di colori. Il display è anche certificato HDR10+. A livello software, il telefono può decodificare HDR10, HDR10+ e HLG, ma non Dolby Vision.

lo stesso è certificato per il DRM Widevine L1 di massima qualità possibile, che consente a servizi di streaming come Netflix di offrire flussi FullHD per saturare la risoluzione del display.

Oppo ha integrato il suo motore di ottimizzazione, chiamato 01 Ultra Vision Engine, che consiste in due sistemi di ottimizzazione indipendenti. Uno è l’Enhancer di colore video, che afferma di identificare in modo intelligente le scene comuni nei video e di migliorarne il colore e la chiarezza. Poi, c’è la modalità video Bright HDR, che aumenta la luminosità massima dello schermo durante la riproduzione di video HDR. Naturalmente, ciò ridurrà la durata della batteria e produrrà più calore.

Refresh rate

Il Reno 10 Pro dispone di tre modalità di refresh rate. C’è la modalità Standard, che funziona come un blocco a 60Hz. Poi ci sono le modalità High e Auto select. Entrambe tendono a passare tra 120Hz e 60Hz, a seconda delle circostanze. Tecnicamente, il telefono supporta anche 90Hz come riportato dal software, ma non abbiamo mai visto attivarsi questa modalità in pratica. Sia la modalità 120Hz che Auto select sembrano avere lo stesso comportamento generale. Si tratta principalmente di attivare 120Hz durante l’interazione con il display e poi, dopo qualche secondo di inattività, di passare a 60Hz.

Questa è una logica piuttosto basica, ma generalmente funziona piuttosto bene per risparmiare energia inutilmente. Il telefono non sembra monitorare il movimento sul display, ma alcune interfacce e app funzionano ancora a un refresh rate fisso di 120Hz senza mai scendere a 60Hz. Questo non è la norma, ma indica ancora che il refresh rate dipende a volte e in qualche modo dal contenuto che viene visualizzato.

Per quanto riguarda il gaming, le modalità Auto select e 120Hz sembrano comportarsi in modo identico. Cioè, finché interagisci con il display, il refresh rate è di 120Hz, che scende rapidamente a 60Hz dopo alcuni secondi di inattività. Questo non è certamente il comportamento migliore che abbiamo visto, ma nel complesso non possiamo lamentarci troppo della gestione dell’alto refresh rate.

Autonomia

Il Reno 10 Pro è dotato di una batteria di dimensioni ragguardevoli, ma non enorme, da 4.600 mAh. È un dato sensato, considerando che il telefono è piuttosto sottile, con i suoi 7,9mm di spessore, e abbastanza leggero, pesando solo 185 grammi. Oppo è comunque riuscita ad inserire una buona capacità di batteria.

Il telefono funziona con un chipset Snapdragon 778G a 6nm, un chip noto e popolare che in passato ha dimostrato una decente efficienza. Il Reno10 Pro si comporta in modo decente nel reparto batteria, con un totale di 104 ore di autonomia. Questo è più o meno quello che ci aspettavamo da questa combinazione di batteria e chipset, e si tratta di un dato decente, ma non esattamente entusiasmante.

Ricarica

Il Reno 10 Pro supporta una ricarica rapida fino a 80W. Il suo standard di ricarica principale è SUPERVOOC, sebbene il telefono supporti ufficialmente anche VOOC 2.0, PD3.0 (9V/2A) e QC3.0 (9V/2A), ovviamente a una velocità di ricarica più lenta.

Lo smartphone è fornito con un caricabatterie SUPERVOOC da 80W incluso nella confezione. Il caricabatterie è chiaramente proprietario e supporta la potenza USB standard da 5V@2A (10W) oltre a 5V-11V@7.3A (massimo 80W) per SUPERVOOC. Se si vuole utilizzare le velocità di ricarica più rapide possibili, è consigliabile tenere il caricabatterie. Il cavo incluso da USB Type-A a Type-C sembra piuttosto standard, quindi dovrebbe essere abbastanza facile da sostituire in caso di smarrimento o rottura.

Il Reno10 Pro si ricarica piuttosto rapidamente con il suo adattatore SUPERVOOC da 80W incluso. Siamo riusciti a ricaricarlo completamente da morto fino al 58% in 15 minuti, e una ricarica al 100% ha richiesto esattamente 30 minuti. L’indicatore della batteria potrebbe essere un po’ ingannevole, però, poiché il telefono ha continuato a caricare lentamente per circa quattro minuti e mezzo dopo quello, il che significa che una ricarica completa tecnicamente ci ha richiesto 34,5 minuti.

Audio

Il Reno 10 Pro ha a disposizione solo un singolo altoparlante rivolto verso il basso. È piuttosto deludente, dato che molti dei suoi concorrenti con un prezzo comparabile di altre marche offrono configurazioni di altoparlanti stereo molto decenti. Non raggiunge un volume molto alto, ottenendo solo un punteggio MEDIO nei nostri test.

Sistema operativo

Il Reno 10 Pro si presenta con il più recente sistema operativo Android 13 e la personalizzazione proprietaria ColorOS 13.1 di Oppo, un accattivante mix all’avanguardia offerto dal produttore. Il dispositivo in esame è equipaggiato con una ROM internazionale, assicurando così la piena funzionalità dei servizi di Google Play, tra cui Android Auto, Nearby Share, il backup di Google e lo storico della posizione di Google, elementi spesso problematici nelle ROM cinesi.

Per quanto riguarda il software preinstallato, Oppo ha dotato lo smartphone di numerose applicazioni proprietarie, che coesistono con le rispettive alternative di Google. Queste includono un browser internet, un gestore di file, una galleria fotografica e un lettore video, oltre a un app store alternativo. L’utente, quindi, ha la possibilità di navigare tra una serie di opzioni e probabilmente sceglierà una selezione specifica. Fortunatamente, quasi tutte le applicazioni possono essere disinstallate, incluso un considerevole numero di app di terze parti preinstallate come Facebook, Linked In, Amazon shopping, Booking, Spotify, Tik Tok. Inoltre, sono presenti delle “raccomandazioni” di app sparse qua e là, disabilitabili a discrezione dell’utente.

Il Reno 10 Pro supporta la funzione di display sempre attivo, offrendo opzioni di risparmio energetico, di attivazione costante o programmata, con una notevole possibilità di personalizzazione.

Un tema ricorrente in tutto il ColorOS è la personalizzazione. Si può infatti accedere a un’intera pagina dedicata a “Wallpapers & style” nelle impostazioni, dove, oltre alle impostazioni AoD, è possibile cambiare sfondi (live e statici), scegliere tra diversi pacchetti di icone, modificare le forme delle icone di comando rapido, cambiare i caratteri (è disponibile un ‘esclusivo’ Oppo sans), e selezionare colori completamente diversi che rivoluzionano l’aspetto dell’intera interfaccia. Inoltre, è possibile attivare o disattivare l’Edge Lighting, che funziona indipendentemente dal Display Always-On.

Il launcher presenta homescreen funzionali e semplici, un’area di notifica/comandi rapidi pulita e un task switcher di facile utilizzo. È disponibile un App drawer opzionale, altrettanto essenziale. Nella pagina dei widget più a sinistra, Quick Glance prende il posto di Google Discover.

Il nuovo launcher introduce il supporto per le Large Folders e i Dynamic Widgets, permettendo di ingrandire o rimpicciolire qualsiasi cartella. Il Dark Mode è disponibile e offre tre diverse varianti di scuro.

All’interno del menu delle impostazioni, l’utente può trovare numerose funzionalità avanzate per avere un controllo totale. Queste caratteristiche, sebbene diverse, sono generalmente ereditate dalle precedenti versioni di ColorOS. Si possono infatti utilizzare una serie di gesti sia con schermo acceso che spento; la Smart Sidebar è un comodo pannello di scorciatoie accessibile dal lato del dispositivo e sono disponibili funzionalità come lo split-screen e le finestre flessibili.

Le applicazioni multimediali come Foto, Musica e Video sono tutte fornite da ColorOS, insieme a un rinnovato File Manager e un’app Phone Manager per monitorare batteria, storage, permessi delle app e altro ancora. È presente anche un browser web proprietario.

Come già accennato, sono preinstallate anche le alternative di Google per la maggior parte delle app.

Performance

A differenza dell’omologo cinese, l’Reno 10 Pro internazionale si basa su un chipset Qualcomm. Per essere precisi, parliamo del Snapdragon 778G 5G, un chip di fascia media a 6nm del 2021, che non vincerà sicuramente premi per le prestazioni ma rimane comunque piuttosto moderno e si è dimostrato abbastanza efficiente. Oppo ha abbinato il chipset a ben 12GB di RAM reale, estendibile fino a 12GB di RAM virtuale. I 256GB di memoria sono probabilmente sufficienti per la maggior parte degli utenti, ma si deve tenere in considerazione che non è espandibile, dato che non è presente uno slot per la SD. Inoltre, è importante notare che Oppo ha ridotto la velocità di archiviazione dell’Reno 10 Pro rispetto alla versione cinese. Mentre quest’ultima ha chip UFS 3.1, la versione internazionale si deve “accontentare” di UFS 2.2.

Oppo ha introdotto qualcosa chiamato “Dynamic Computing Engine“, che promette di mantenere fluido il funzionamento del telefono anche dopo 48 mesi di utilizzo, come certificato da TÜV. Sembra che il telefono sia in grado di mantenere fino a 40 app in background e abbia un’efficienza di accesso alla memoria 16 volte superiore, qualunque cosa significhi.

Per quanto riguarda i test CPU e GeekBench, l’Reno 10 Pro e il suo Snapdragon 778G si difendono abbastanza bene tra la concorrenza. Il chipset non è troppo lontano da altri come il Dimensity 1080, il Dimensity 7050 e il Dimensity 7200 in termini di potenza bruta. Anche il chip Tensor originale di Google nel Pixel 6a e il Samsung Galaxy A54 con il suo chipset Exynos 1380 sono più o meno allo stesso livello.

Nel complesso, ci si può aspettare abbastanza potenza per i giochi casual e anche per quelli più intensivi dal punto di vista grafico se si modera di conseguenza le aspettative in merito alle prestazioni della GPU. L’Reno 10 Pro non è certo a corto di potenza nel comparto CPU e può facilmente gestire qualsiasi attività comune. La sua interfaccia utente gira senza intoppi e non presenta rallentamenti o intoppi evidenti.

Lo smartphone può diventare un po’ caldo quando è sottoposto a stress prolungato, ma non è mai abbastanza caldo sulla superficie da risultare scomodo da tenere in mano. Perde una discreta parte delle sue prestazioni massime a causa del throttling termico, ma almeno lo fa in modo abbastanza graduale senza cali improvvisi e bruschi. Questo dovrebbe garantire un’esperienza di gioco fluida, che è la cosa più importante.

Fotocamera

Finalmente si arriva a parlare di fotocamere, un ambito in cui gli Oppo Reno hanno sempre eccelso nella fascia media. Non da meno è anche qui, dove tra il sensore principale IMX890 stabilizzato e il teleobiettivo IMX709 con “zoom 2x” per i ritratti, si trova praticamente un setup quasi identico ad un top di gamma come il OnePlus 11. I ritratti risultano praticamente sovrapponibili lato qualità e le foto scattate con la fotocamera principale sono di altissimo livello in ogni condizione di luminosità. La fotocamera sacrificata in questo caso è la ultrawide da soli 8MP e a fuoco fisso, un compromesso più che accettabile essendo uno dei sensori “meno utili” e che si usa personalmente con poca frequenza.

Per quanto riguarda le foto 1x, la fotocamera principale da 50MP si basa su un sensore Sony IMX890 di dimensioni 1/1.56″ e con lenti ad apertura focale di f/1.8. Con una scheda tecnica di questo tipo, i risultati ottenuti di ottima qualità sono più che giustificati. C’è ovviamente la possibilità di scattare in “Hi-Res”, ovvero a piena risoluzione, permettendo di ottenere un micro dettaglio maggiore quando si va a zoomare gli scatti. Seppur sia segnalato un OIS, bisogna ammettere che notare il suo apporto è arduo con dei video dalla fotocamera principale decisamente mossi e poco stabilizzati. I primi giorni si potrebbe persino pensare che non ci sia alcun tipo di stabilizzazione ottica e digitale a supporto. Si spera che OPPO lavori su questo aspetto nei video 4K portandoli ad un livello simile a quello osservato sul OnePlus 11, poichè la base su cui lavorare è la stessa!

Per quanto riguarda la telecamera da 32MP, funziona benissimo, offrendo ritratti super definiti e con uno scontornamento dei soggetti eccellente. Una qualità così alta per un teleobiettivo spesso è difficile da trovare anche in top di gamma economici come lo Xiaomi 13, quindi è molto apprezzato trovare sensori simili in fascia media e con un software ad accompagnare il tutto di livello. Purtroppo il supporto video in questo caso è deludente, poiché al di fuori del 1080p non c’è modo di sfruttare questo sensore in registrazione.

Per quanto riguarda la ultrawide, bisogna dimenticarsi di scatti definiti o foto usabili in notturna. Si tratta di un sensore con dimensioni di 1/4″ non stabilizzato, da intendere come un punto di vista extra più grandangolare possibile da sfruttare in modo occasionale. Per quanto riguarda i selfie, invece, non si rimane affatto delusi. Si trova lo stesso sensore da 32MP RGBW IMX709 che è stato già analizzato per il teleobiettivo, sebbene in questo caso non si abbia un autofocus e le lenti permettono di avere un punto di vista decisamente grandangolare. I video con la selfie camera si fermano al 1080p.

In conclusione, si ha a disposizione un ritratto bokeh di alta qualità e anche i selfie bokeh non deludono.

Conclusioni

Oppo Reno 10 Pro è uno smartphone che offre una buona qualità costruttiva, un display di qualità, un’autonomia notevole e un set di fotocamere tra i migliori disponibili. Tuttavia, il prezzo di listino di 650 euro può sembrare elevato per alcuni utenti, considerando che ci sono altri modelli che offrono prestazioni simili o superiori a un prezzo inferiore.

Lo smartphone è dotato di un processore Snapdragon 778G, che pur essendo un buon SoC, non è il più recente o il più potente disponibile sul mercato. Inoltre, la scelta di Oppo di utilizzare una RAM LPDDR4X e uno storage UFS 2.2, invece delle versioni più recenti e veloci, può sembrare un passo indietro rispetto ad altri modelli.

In termini di fotocamera, il Reno 10 Pro offre un’ottima qualità delle immagini grazie al sensore principale Sony IMX890 e al teleobiettivo Sony IMX709. Tuttavia, la fotocamera ultra-wide da 8MP potrebbe non essere all’altezza delle aspettative.

Nonostante questi punti deboli, il Reno 10 Pro offre comunque un’esperienza utente solida con un’interfaccia utente piacevole e una buona connettività.