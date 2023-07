Kena Mobile è una delle realtà più in crescita sul territorio italiano, un operatore telefonico virtuale assolutamente in grado di promettere la possibilità di accedere a tanti contenuti, al giusto prezzo finale, anche se ultimamente ha iniziato a limitare l’accesso alle migliori offerte, richiedendo la portabilità da specifici operatori.

E’ questo il caso della promo di cui vi vogliamo parlare nell’articolo, un’occasione più unica che rara per avere in cambio ben 1 mese di offerta gratuita (quindi si inizierà a pagare dal secondo mese), dedicata solamente a coloro che al momento dell’attivazione decideranno di abbandonare Iliad o uno dei tantissimi MVNO che trovate sul suolo italiano. Il costo iniziale, se interessati, è azzerato completamente (come anche la spedizione diretta a domicilio).

Kena Mobile, l’offerta è impareggiabile

L’offerta di Kena Mobile è a conti fatti impareggiabile, infatti oltre al primo mese gratuito di cui vi parlavamo nel precedente paragrafo, gli utenti possono anche approfittare dell’occasione più speciale mai vista: 200 giga di internet in 4G gratis da utilizzare nel corso dei primi 60 giorni, il tutto porta ad un totale di ben 330GB gratis.

La promozione in sé nasconde al proprio interno un bundle comunque di tutto rispetto, se considerate che oggi costa 6,99 euro al mese, con rinnovo automatico sul credito residuo della SIM ricaricabile, per godere mensilmente di 130 giga di internet in 4G, ed anche minuti illimitati con 1000 SMS da utilizzare verso tutti.