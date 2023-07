Le auto elettriche rappresentano il nuovo investimento delle industrie automobilistiche. Allo scopo di ridurre il livello di inquinamento ambientale, determinato dall’emissione di CO2 e da altri gas di scarico inquinanti, prima o poi, si prevede che le auto alimentate a benzina saranno completamente sostituite da quelle elettriche, decisamente più ecosostenibili.

Negli ultimi anni, l’ acquisto di tali vetture sembra essere davvero aumentato a vista d’occhio. Parliamo infatti della vendita di auto elettriche maggiore di circa il 33% rispetto agli anni precedenti. Tuttavia, ciò ha determinato una crescita esponenziale anche del consumo di energia elettrica e un conseguente aumento del prezzo delle bollette da pagare che, secondo quanto stimato, ad oggi, superano di oltre il 75% quelle del 2022.

Auto elettriche: i consigli da seguire

A tal proposito, di seguito vi proponiamo alcuni consigli utili da seguire per limitare il consumo di energia e di conseguenza risparmiare sulle spese in bolletta.

RICARICA LA TUA AUTO A LAVORO.

In genere, chi possiede un’auto elettrica, preferisce caricarla di notte e presso il proprio domicilio. Tuttavia, una soluzione piuttosto furba, sarebbe quella di ricaricare l’auto nel momento in cui vi trovate a lavoro. Non solo in questo modo potrete risparmiare il consumo di energia elettrica sulle bollette ma, ad oggi, molte più aziende e società, al fine di mantenere e favorire una loro immagine ecologica e sostenibile, pubblicizzano se stesse come attivamente impegnate in attività che valorizzano il rispetto dell’ambiente. Grazie alle quali diventa appunto consentito ricaricare i propri mezzi elettrici presso le proprie sedi lavorative. E questa è di certo un’ottima opportunità di risparmio.

RICARICA DI NOTTE.

È risaputo che la corrente elettrica nelle fasce notturne costi di meno. Ecco perché sarebbe meglio ricaricare le auto elettriche di notte. Ciò è semplificato anche dal fatto che molte ricariche di automobili elettriche, sono programmate al fine di potersi accedere da sole automaticamente entro un lasso di tempo da noi scelto. Ciò comporta dunque che non dobbiamo necessariamente restare svegli per attivare il caricatore, in quanto se dato precedentemente un certo comando, questo si attiverà da sé.

UTILIZZA I PARCHEGGI DEI SUPERMERCATI.

Molti supermercati, infatti, si stanno attivando al fine di fare installare stazioni di ricarica all’interno dei loro parcheggi. Così potrai approfittare di ricaricare la tua auto mentre sei comodamente impegnato a fare la spesa. I supermercati che sembrano avere già aderito a questa iniziativa sono: Carrefour, Esselunga, Aldi. Ma è probabile che presto li troveremo anche presso altri centri.

SFRUTTARE LE COLONNINE A COSTO 0.

Proprio come succede con la benzina, è possibile confrontare le stazioni di servizio per trovare quella con le tariffe più convenienti. A tal proposito, infatti è possibile installare alcune applicazioni sul proprio smartphone che fungono proprio a questo scopo. Per esempio, l’app NextCharge, è utilissima per trovare una colonnina a costo zero e prenotarne anche una a distanza.

FAI ATTENZIONE AGLI PNEUMATICI.

Controlla sempre gli pneumatici della tua automobile in quanto, se questi risultano particolarmente sgonfi, possono incidere fortemente sui livelli di consumo di energia, in quanto l’auto sarà costretta a dover appunto impiegare più energia per poter camminare. Gli pneumatici sgonfi influenzano il consumo di energia di circa il 6%. Stessa situazione vale per l’utilizzo di stereo, riscaldamento e l’aria condizionata. Ovvero tutto ciò che può limitare l’autonomia di guida della vostra auto e che, se non strettamente necessari, possono essere evitati per non rischiare di incorrere in prezzi troppo alti in bolletta.

NON SOVRACCARICARE LA BATTERIA.

Non commettere l’errore di caricare la tua auto tutte le sere, in quanto esse hanno comunque un’autonomia di circa 350 km. Distanze che non tutti riescono a raggiungere quotidianamente. Quindi sarebbe opportuno caricare il tuo veicolo quando è davvero necessario.

TRUCCHI PER PROLUNGARE LA VITA DELLE BATTERIE.

In fase di carica è sempre consigliabile non raggiungere mai il 100% della carica ed evitare che si scarichi al di sotto del 20%. Questi sono dei piccoli trucchi che consentono di tutelare maggiormente la salute della tua batteria e di risparmiare quindi anche energia. In quanto le prime e le ultime tacche di ricarica sono quelle che richiedono maggiori consumi e tempo.