A tutti è capitato almeno una volta di avere la memoria dei propri dispositivi piena, smartphone, tablet, pc, laptop e via dicendo.

In questo caso le opzioni per liberare spazio sono due: la prima è quella di cancellare file e documenti che non ci servono, la seconda è quella di spostarli su un Hard Disk esterno.

Amazon propone un Hard Disk da 1 TB ad un prezzo super

L’Hard Disk proposto da Amazon è davvero tascabile, misura infatti solo 8.20 cm x 11.05 cm, comodo da trasportare, mettere in tasca o in borsa. Può anche essere utilizzato per spostare file di lavoro a casa. La capacità dell’Hard Disk proposto, come menzionato anche precedentemente, è di 1 TB.

Dispone di tecnologia USB 2.0/3.0 che permette di spostare i vostri documenti e file in maniera veloce. Il produttore, Western Digital è molto conosciuto in tutto il mondo e, di conseguenza, i suoi prodotti sono molto affidabili. Non rischiate quindi di perdere i file che sposterete su questo Hard Disk esterno.

Sulla piattaforma Amazon è ora disponibile al prezzo di 50.70 euro invece di 56.99 euro, con uno sconto dell’11% come anticipato prima. Se siete interessati o per scoprire maggiori dettagli visitate questo link.