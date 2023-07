CoopVoce è l’operatore telefonico del mondo Coop Italia, che ha debuttato, per la prima volta, nel mercato delle telecomunicazioni italiane il 1 Giugno nel 2007.

Restando fedele al suo marchio, CoopVoce garantisce per i suoi clienti offerte vantaggiose e nuove tecnologie. Parliamo, per esempio, del servizio Self-Sim.

La Self Sim è un servizio offerto, come abbiamo appunto detto, principalmente da CoopVoce. Essa consente di acquistare una scheda SIM presso i negozi fisici del gestore senza dover disporre di un documento e senza dover necessariamente attivare una promozione. In questo modo, l’utente può acquistare la SIM e pensare solo in un secondo momento e quando lo desidera, al piano tariffario da attivare o meno. Si tratta di una soluzione davvero rapida e semplice che può essere utilizzata anche come regalo per altre persone.

CoopVoce e le promo valide per la Self-Sim

In precedenza erano attivabili sulla Self-sim solamente le offerte Evo.

Ad oggi, invece, è possibile accedere anche alla promozione “Internet of Things”, definita anche ConMe Casa.

L’offerta, è stata lanciata per la prima volta il 14 Gennaio 2020, ed è ancora disponibile per tutti i nuovi clienti

La seguente promozione consente di disporre di:

200 mega di Internet. È importante specificare che CoopVoce gode della copertura della rete TIM;

di Internet. È importante specificare che CoopVoce gode della 50 minut i di telefonate verso tutti i numeri fissi e mobili;

i di telefonate verso tutti i numeri fissi e mobili; 200 sms verso tutti;

verso tutti; Servizio roaming per tutti i paesi dell’Unione Europea;

per tutti i paesi dell’Unione Europea; Velocità in 4G con 100 Mbps in download e 50mbps in upload;

con in download e in upload; Rinnovo automatico della promo con addebito su credito residuo, nel caso questo però risulti insufficiente, l’offerta verrà bloccata per circa 30 giorni, periodo entro il quale sarà necessario effettuare una nuova ricarica;

Inoltre, sempre con la Self-SIM sarà possibile accedere alla nuova tecnologia Volte. Si tratta di un tipo di servizio che offre la possibilità agli utenti di effettuare telefonate attraverso l’utilizzo della connessione Internet anziché, della propria copertura di rete.

Per informazioni più dettagliate circa questa o altre promozioni attivabili con CoopVoce, potete consultare il sito ufficiale del gestore telefonico.