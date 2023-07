CoopVoce e il Servizio Volte. Tutti i dispositivi compatibili

CoopVoce è l’operatore telefonico della famosa catena di supermercati Coop. Proprio come quest’ultima,anche il suo operatore telefonico cerca di offrire ai suoi clienti prodotti e servizi di ottima qualità a prezzi contenuti.

Nel Marzo del 2023 CoopVoce annuncia ufficialmente il lancio del servizio VoLte, termine che deriva da Voice Over LTE.

Grazie a questo servizio è possibile effettuare e ricevere chiamate utilizzando direttamente il 4G. Valicando, in questo modo, le limitazioni derivate dalla copertura di rete quando viene effettuata una chiamata, ma soprattutto garantendo migliori prestazioni e qualità di telefonata.

CoopVoce, i dispositivi compatibili

Dal suo debutto ufficiale i clienti che desideravano l’attivazione del servizio Volte sul proprio dispositivo, dovevano fare una specifica richiesta e attivare manualmente la funzione sul smartphone attraverso una pagina web.

A partire dal 13 Luglio 2023, questo non è più necessario.

Infatti, il servizio viene attivato automaticamente sul proprio dispositivo, nel caso ovviamente in cui quest’ ultimo risulti essere compatibile con questa funzione.

A tal proposito, CoopVoce, al fine di rendere maggiormente disponibile il servizio Volte, mese dopo mese estende la sua lista di dispositivi compatibili.

Ad oggi su di essa, troviamo infatti, brand come: Xiaomi, Samsung, Apple, Motorola, Huawei, Honor, Oppo e a partire dal 13 Luglio anche Vivo, che attualmente presenta però un solo modello.

Ma sembra che, tutti gli altri smartphone che Vivo metterà in commercio a partire da Luglio 2023, saranno automaticamente compatibili con questa funzione. In questo modo, non sarà più necessario verificare, di quanto in quanto, la lista ma avremo la certezza che, senza ombra di dubbio, il nostro smartphone sia comunque compatibile. Stesso discorso ovviamente vale anche per tutti gli altri brand di telefonia sopracitati.

Tuttavia, per poter accedere e visionare a tutto l’elenco dei dispositivi compatibili con il servizio Volte, basta recarsi al sito ufficiale del gestore e vedere se il vostro dispositivo, o quello che intendete acquistare rientri nella lista.