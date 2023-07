PS5 Slim, l'arrivo della console "tascabile" forse è previsto per il mese di Agosto

Da tempo si vocifera che PlayStation 5 potrebbe seguire la tradizione delle precedenti generazioni di console Sony e presentare un modello più sottile, la PS5 Slim. Con la PS5 che diventa sempre più accessibile per l’acquisto, sembra che il momento per un modello “ridotto” della console potrebbe essere arrivato.

PS5 Slim: quando arriverà la nuova console?

Un noto rivenditore australiano ha già fatto riferimento a un modello più sottile della console alcune settimane fa. Inoltre, i documenti della causa presso l’FTC per l’acquisizione di Activision-Blizzard da parte di Microsoft menzionano anche il lancio imminente di una PS5 Slim.

Nick Baker di Xbox Era, noto per essere sempre ben informato, ha recentemente aggiunto ulteriori dettagli a queste voci. Rispondendo a un tweet criptico di The Snitch, Baker ha rivelato di aver sentito parlare di un evento PlayStation previsto per agosto, durante il quale potrebbe essere svelata la PS5 magra. Egli ritiene anche che la nuova console potrebbe essere rivelata “prima” per contrastare il successo di Microsoft nell’acquisizione di Activision-Blizzard. Tuttavia, i piani possono sempre cambiare. Secondo i rumor, la produzione del modello attuale dovrebbe cessare entro la fine dell’anno, mentre il nuovo modello, presumibilmente con l’unità disco rimovibile, dovrebbe iniziare a essere venduto al dettaglio a settembre.

La nuova console dovrebbe essere più sottile ed elegante, risolvendo uno dei principali problemi dei modelli attuali, che sono spesso stati criticati per essere troppo “ingombranti”. Sony non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo a nuovi modelli in fase di sviluppo, né su una PS5 senza lettore ottico, anche se i report precedenti suggerivano un design praticamente identico a quello attuale. Resta da vedere cosa accadrà nei prossimi mesi.