Il Google Play Store rappresenta a tutti gli effetti il centro nevralgico sul quale gli utenti devono necessariamente fare affidamento per il download di giochi ed applicazioni sul proprio smartphone con sistema operativo Android. Sullo store ufficiale dell’azienda di Mountain View esistono svariati titoli completamente gratuiti, ma una importante selezione è disponibile ad un prezzo non troppo elevato. Pochi sanno, tuttavia, che esistono periodi dell’anno in cui si può assistere ad una vera e propria riduzione delle cifre da versare.

Per aiutarvi a scoprire i migliori giochi ed applicazioni disponibili a titolo completamente gratuito, periodicamente noi di TecnoAndroid pubblichiamo un articolo con una selezione dei titoli da scaricare subito. Purtroppo non possiamo includere tutte le riduzioni, per questo motivo invitiamo sempre a collegarvi il prima possibile allo store, per le verifiche del caso.

Google, il regalo è incredibile, ecco le app e giochi gratis

Il nostro elenco di app e giochi gratis per Android non poteva non iniziare con Railways-Train Simulator, uno dei capostipiti e massimi esponenti del settore, oggi in promozione a poco meno di 1 euro (LINK). Discorso simile per Dungeon of the Endless: Apogee, acquistabile sempre alla stessa cifra (LINK), oppure Similo: The Card Game, se siete tra coloro che amano particolarmente i giochi di carte (LINK).

Nel caso in cui, al contrario, foste maggiormente interessati verso le app, ecco arrivare PDF Editor & PDF Converter Pro, il cui prezzo è di soli 0,89 euro (LINK), passando per SSH Server, proposto a 1 euro circa (LINK).