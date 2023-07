Sul Google Play Store gli utenti possono davvero trovare tantissimi giochi da scaricare a titolo completamente gratuito, grazie sopratutto alla presenza di numerose offerte che aiutano così a risparmiare al massimo, accedendo ugualmente a titoli di ottimo livello, senza rinunce o vincoli particolari.

Come nelle precedenti occasioni in cui vi abbiamo parlato delle offerte del Google Play Store, ricordiamo comunque che tutti i titoli effettivamente elencati sono da considerarsi disponibili per un periodo di tempo estremamente limitato, ciò sta a significare che il prezzo stesso potrebbe terminare prima del previsto (per questo motivo è sempre consigliato velocizzare il download).

Google Play Store, i titoli disponibili in offerta solo oggi

Sul Google Play Store le offerte si sprecano letteralmente, sono davvero tanti i titoli disponibili a prezzi scontatissimi, pronti a garantire un risparmio più unico che raro. Partendo proprio dalle app per Android, possiamo trovare uno Scanner QR e codici a barre, disponibile gratis al posto di 2,19 euro (LINK), passando all’identificatore delle razze dai cani, anch’esso gratuito al posto di 0,99 euro (LINK), oppure un comodissimo convertitore di unità, il cui prezzo è gratuito al posto di 0,79 euro (LINK).

Parlando invece di giochi, le occasioni non mancano, consigliamo caldamente Saga Frontier Remastered, un must have del settore (LINK), ma anche Highway Game (disponibile a 0,59 euro, LINK), oppure Mindcell e Hexelogic, entrambi acquistabili a meno di 50 centesimi. Come vi abbiamo anticipato, ricordiamo che i prezzi indicati sono da ritenersi validi per un periodo di tempo limitato.