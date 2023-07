Avere il nostro smartphone a portata di mano è per noi essenziale. La nostra è quasi un’ossessione: il poter sentire se arrivano messaggi, chiamate o notifiche dai social, per avere un controllo costante. Per questo motivo tendiamo a metterlo in tasca, vicino al nostro corpo. Ma questa abitudine è pericolosa? Le ricerche in merito sono contrastanti.

Cosa dicono gli studi sull’aver lo smartphone nelle tasche?

L’argomento potrebbe interessare maggiormente la categoria maschile. Dagli studi è emerso che tenere il proprio smartphone nella tasca anteriore dei pantaloni potrebbe inficiare sulla salute degli spermatozoi.

La ricerca è stata condotta presso il Technion e il Carmel Medical Center di Haifa (Israele) e i risultati hanno mostrato dei possibili rischi, in particolare per gli uomini. Il consiglio è quello di evitare di tenere abitualmente il cellulare in tasca in quanto le radiazioni del vostro smartphone potrebbero aumentare il rischio di infertilità.

Come mai? Secondo lo studio, è in particolare il calore sviluppato dalle radiazioni ad essere nocivo per gli spermatozoi, che dai risultati mostrano una motilità e vitalità ridotta.

Le pratiche da seguire per evitare i rischi

La SIA (Società italiana di Andrologia) consiglia a tutti gli uomini queste semplici abitudini per evitare possibili danni:

Non tenere lo smartphone nella tasca anteriore dei pantaloni;

Telefonare e navigare su internet solo quando vi è il massimo della ricezione (riducendo così l’emissione di onde);

Non poggiare il telefono in grembo mentre si guida o si è seduti;

Limitare l’uso di questi dispositivi al di sotto dei 10 anni.

Forse dopo questo articolo molti di voi, lettori maschili, non metteranno più lo smartphone in alcuna tasca.