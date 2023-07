Canone RAI, è finalmente addio con queste novità

Purtroppo il sistema di tassazione in Italia è uno dei più duri dell’intero continente europeo. Su questo non ci piove ed è per tale ragione che gli utenti quando devono pagare il canone Rai si ritrovano a non essere d’accordo. Si tratta infatti di un’ulteriore tassa che peraltro, nell’opinione di molti, non è assolutamente dovuta al Governo italiano. Diverse sono state infatti le proposte di abolire totalmente il canone RAI.

L’imposta in questione è infatti un vero e proprio obbligo che spetta a tutti i cittadini italiani solo perché possiedono una televisione in casa. Proprio per questo motivo bisognerebbe un attimo capire quali sono le categorie di persone che possono evitare di pagare il canone.

Canone RAI: ecco quali sono le categorie che ad oggi possono evitare di pagare la tassa

In primo luogo, in virtù di quanto detto nelle righe precedenti, tutti gli utenti che non hanno in casa una televisione, potranno evitare di pagare. Bisognerà presentare una sorta di autocertificazione che confermi che in quella casa non è presente alcun apparato in grado di ricevere i canali Rai.

Lo stesso principio vale per tutte quelle persone che superano la soglia dei 75 anni di età. Anche qui il canone Rai non sarà dovuto. Le categorie in difficoltà inoltre vengono aiutate: coloro che hanno un reddito che non supera gli 8000 €, potranno richiedere infatti l’esenzione dal pagamento. Ovviamente si tratta solo di alcuni metodi per evitare di pagare il canone Rai, il quale ricordiamo essere incluso direttamente all’interno della bolletta dell’elettricità.