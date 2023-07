Tim, l’azienda di telecomunicazioni italiana, è da sempre uno dei leader principali di questo settore nel nostro paese.

Infatti, l’operatore offre una pluralità di promozioni sempre molto vantaggiose per la rete fissa e mobile. A tal proposito, indicheremo di seguito, alcune delle migliori offerte che il noto gestore telefonico propone per quest’estate, soprattutto per i suoi clienti che potranno attuare un cambio promo.

Tim: Le promo per i dispositivi mobile e la famiglia

TIM 5G Power famiglia.

Si tratta di una promozione per la rete fissa , essa offre il primo mese dell’offerta gratuito , se la sua attivazione viene effettuata online. Dopodiché, il suo costo sarà di 9,99 euro al mese.

La promo comprende:

– Minuti ed sms illimitati verso tutti;

– 5 GB per navigare su internet in 5G . Tuttavia, se il cliente decide di attivare la promozione Tim unica Power, disponibile sia per la rete fissa sia per la rete mobile, i giga diventeranno illimitati. Questo con l’aggiunta di 1,90 euro al mese alla tariffa principale;

– Grande velocità fino a 2 Gbps in download e 150 mbps in upload, con un’ampia copertura di rete.



TIM YOUNG.

Offerta valida per i clienti mobile, essa il prezzo di 9.99 euro al mese offre:

– Minuti ed sms illimitati verso tutti;

– 100 GB di Internet con velocità 5G;

– Servizio di ricarica automatica.

Offerta Unica Power

Anche in questo caso, come per tutte le altre offerte Tim, vi è la possibilità di accedere, con un costo aggiuntivo di 1,90 euro al mese, alla promozione Tim unica Power. La quale, oltre a garantire l’accesso a giga illimitati, offre anche moltissimi altri servizi cui disporre:

L’acquisto di due smartphone al prezzo di uno , e il pagamento a partire dal secondo mese;

, e il pagamento a partire dal secondo mese; Timvision e Netflix gratuit i, e sei mesi di Amazon Prime o, 3 mesi Timvision e Disney+ , con sei mesi di Amazon Prime;

i, e sei mesi di o, , con sei mesi di 20% di sconto per i gioielli del marchio kulto;

per i gioielli del marchio kulto; Una seconda SIM con attivazione della promozione Tim 5G Power, attivabile con un prezzo a partire da 9,99 euro al mese.

Come visto, con TIM come scelta, come principale operatore telefonico, vi è solo l’imbarazzo della scelta. Per ulteriori informazioni o info più dettagliate potete rivolgervi al sito ufficiale del gestore.