TIM vuole riprendersi lo scettro di migliore realtà del territorio nazionale, e per questo motivo ha deciso di mettere a disposizione del pubblico una buonissima dose di sconti speciali con i prezzi più bassi tra cui poter navigare, godendo ugualmente di bundle elevati.

Il rapporto qualità/prezzo pende sempre a favore di TIM, anche se comunque per accedere alle promozioni del brand è necessario sottostare a regole ferree, in particolar modo gli utenti non possono attivare la promo su nuova numerazione, bensì devono affidarsi al cambio operatore telefonico, con passaggio da Iliad o da MVNO (salvo indicazione differente).

Per approfittare delle offerte Amazon, ecco qui il nostro canale Telegram ufficiale, con i codici sconto gratis.

TIM, spaventose offerte con i prezzi più bassi

La nuova offerta di TIM è davvero inaspettata, gli utenti si ritrovano a poter approfittare della bellissima Power Supreme Web Easy, una soluzione che ha un costo fisso di soli 7,99 euro al mese, ed è pronta a promettere l’accesso diretto ad un bundle davvero invidiabile. L’attivazione, prima di raccontarvi i contenuti, richiede il versamento di circa 25 euro, di cui 20 sono già dedicati alla prima ricarica, utilizzabile appunto per la mensilità.

Al netto delle considerazioni pregresse, la promo è davvero unica nel suo genere, poiché permetterà di accedere a minuti e SMS illimitati da spendere a piacimento verso chiunque si desideri, passando anche per 150 giga da utilizzare alla massima velocità (4G+). Al momento attuale la promozione non prevede l’inclusione del 5G, ma non è detto che in futuro non possa essere offerto da TIM.