Qualche giorno fa Intel annunciava a sorpresa lo stop alla produzione di Mini Pc Intel NUC, la sua linea di mini PC lanciata nel 2012, nati per soddisfare la crescente domanda del mercato, grazie alla potenza dei processori di ultima generazione. Nonostante diversi modelli di NUC siano ancora best-seller, Intel ha deciso di allontanarsi dal business.

Sebbene l’uscita di Intel sia un fulmine a ciel sereno, molti altri brand hanno ormai proposto alternative valide o anche migliori. Tra i brand un nome di rilievo è sicuramente GEEKOM, infatti, i mini PC della serie Mini IT di GEEKOM sono da tempo considerati tra le migliori alternative ai NUC Pro di Intel.

Il Mini IT12 di GEEKOM: un’alternativa valida al NUC 12 Pro Wall Street Canyon

Il GEEKOM Mini IT12 è un identico ad un NUC 12 Pro Wall Street Canyon sotto molti aspetti. I due mini PC condividono forma e dimensioni. La prima differenza è sotto la scocca, con il NUC 12 Pro alimentato da processori Core-P, mentre GEEKOM permette ai consumatori di scegliere i più prestanti Core-H da 45W.

Impressionante la dotazione di porte del GEEKOM Mini IT12, troviamo infatti:

2 USB4 da 40Gbps

da 40Gbps 3 USB3.2 Gen2

1 USB2.0

2 HDMI 2.0

1 porta Ethernet da 2.5Gbps e un jack audio da 3.5mm.

Il mini PC supporta tre unità di archiviazione e può trasmettere video a 4 schermi contemporaneamente.

GEEKOM Mini PC: stesse prestazioni ma ad un prezzo inferiore

A parità di dimensioni e prestazioni, i mini PC di GEEKOM escono vincenti sul prezzo. Sul mercato costano circa il 30% in meno rispetto alla contrparte Intel. Ad esempio, un Mini IT12 con Core i5-1240P, 16GB di RAM e 512GB di SSD viene venduto a 499 dollari, mentre il NUC 12 Pro con le stesse specifiche ha un prezzo 639 dollari.

Il GEEKOM Mini IT 12 non è l’unico prodotto a catalogo GEEKOM, ma ci sono prodotti per tutte le fasce di prezzo. Il precedente top di gamma Mini IT11 è difatti equiparabile al NUC 11 Pro, mentre il GEEKOM MiniAir 11 è un’alternativa speculare al NUC 11 Essential.

Per chi ricerca invece massime prestazioni e componenti all’avanguardia, il brand sta lavorando al prossimo GEEKOM Mini IT13, che sarà equipaggiato con i processi Intel core di 13ª generazione (gli stessi del NUC 13 Pro Arena Canyon). Il lancio sul mercato di questo nuovo prodotto è previsto per settembre.