Mini pc GEEKOM Mini IT11, prezzo folle per i saldi estivi

Al giorno d’oggi, in riferimento al settore tecnologico, le dimensioni non significano sempre maggior potenza della potenza. La miniaturizzazione ha permesso di creare chip e componenti sempre più piccoli ed efficienti.

Ecco perchè molti Mini Pc oggi sono una scelta ideale per quegli utenti che ricercano buone prestazioni, ma dimensioni compatte. Il GEEKOM Mini IT11 ne è un esempio perfetto. Questo mini PC, è equipaggiato con un processore Intel di ultima generazione e offre prestazioni straordinarie in un design ridotto e moderno.

Con i saldi estivi e l’avvicinarsi del prime day, non c’è mai stato un momento migliore per acquistarlo e risparmiare sul prezzo.

Caratteristiche principali di Mini IT11

Il cuore del Mini IT11 è il processore Intel i7-11390H di 11a generazione. Questo processore, combinato con la grafica Intel Xe, rende il Mini IT11 un dispositivo in grado di gestire una vasta gamma di applicazioni e giochi, con grande facilità.

A supporto del processore ci sono fino a 64GB di RAM DDR4 e fino a 2TB di SSD 2280 PCIe 3.0 (espandibili con un ulteriore SSD SATA). Windows 11 Home Edition è già installato attivato sul Mini PC GEEKOM.

Mini PC vs PC tradizionali

Il confronto tra Pc Tradizionali e mini PC come il GEEKOM Mini IT11 è sempre più attuale. La preferenza, grazie all’evoluzione delle nuove tecnologie, si sta spostando sempre più a favore di questi ultimi. Le ragioni sono molteplici.

I mini PC come il Mini IT11 sono ormai utilizzati in tutti gli scenari, dal lavoro alla multimedialità, dal gaming alla produzione di contenuti, grazie alla loro versatilità.

La grafica Intel Xe integrata permette ottenere buone prestazioni in gaming anche con titoli recenti. Anche in ambito produttività la Intel Xe non ha problemi a gestire diverse applicazioni in multitasking così come editing e rendering video

Efficienza energetica

La miniaturizzazione, riducendo le dimensioni dei componenti, riduce anche il consumo di energia necessario all’uso, avendo un impatto positivo sui consumi. Componenti più piccoli, a parità di efficienza, scaldano meno e consumano meno energia, producendo un risparmio energico in bolletta.

Design compatto

Il risparmio è anche in termini di spazio. Il design compatto del Mini IT11 lo rende ideale per chi dispone di un ambiente piccolo e minimalista, senza scendere a compromessi sulle prestazioni. Grazie al supporto VESA incluso nella confezione, il Mini IT11 può essere installato dietro un monitor.

Un design compatto porta con se un ulteriore vantaggio, la silenziosità. Il GEEKOM Mini IT11, con la sua ventola di raffreddamento, genera solo 45db di rumore al massimo del carico.

Saldi estivi: il momento perfetto per acquistare

Con l’arrivo dell’estate e i saldi alle porte è il momento ideale per acquistare un Mini IT11. Il GEEKOM Mini PC è un ottimo pc, un buon investimento per chiunque pensa di sostituire la sua attuale macchina per avere prestazioni migliori.

Oggi il prodotto è in offerta limitata ad un prezzo di 599 euro sul sito ufficiale. Ma usando il nostro coupon sconto GMPRIT11 in fase di acquisto, potete usufruire di un ulteriore risparmio di 50 euro, investendo solo 549 euro. Un ottimo prezzo per questo GEEKOM Mini IT11, uno dei Mini pc sicuramente più interessanti della categoria.