Se vuoi risparmiare sui costi della telefonia mobile e della tua connessione Internet a casa, senza rinunciare a fantastiche prestazioni, allora non puoi perdere assolutamente le nuove offerte Iliad.

L’operatore telefonico virtuale ha presentato diverse tariffe disponibili questo luglio sia per il tuo smartphone che per la tua fibra ottica. Queste promozioni non sono solo economiche ma presentano anche prestazioni elevate e non hanno costi aggiuntivi nascosti.

Scopriamo quindi i particolari dell’offerta Iliad per una connessione Internet a casa veloce ed efficiente.

I dettagli delle offerte Iliad per la Fibra

L’offerta Iliad per la fibra ottica, presenta una serie di vantaggi e include anche le chiamate illimitate. La connessione arriva fino a 5 Gigabit/s in download con tecnologia Wi-Fi 6. Il canone è in promozione a 19,99€ al mese per sempre, al posto di 24,90€. Avvisiamo che vi sono ulteriori costi per l’installazione a 39,99€.

L’offerta include:

Modem Iliadbox in comodato d’uso gratuito;

in comodato d’uso gratuito; Tecnologia Wi-Fi 6 con Wi-Fi fino a 1 Gigabit/s;

con Wi-Fi fino a 1 Gigabit/s; Velocità di download fino a 5 Gigabit/s suddivisi tra Wi-Fi e porte Ethernet;

suddivisi tra Wi-Fi e porte Ethernet; Chiamate senza limiti in Italia e verso più di 60 destinazioni internazionali;

in Italia e verso più di 60 destinazioni internazionali; App Iliadbox connect.

Se sei già cliente Iliad ed hai attiva un’offerta mobile con tariffa mensile pari a 9,99€ al mese puoi sottoscrivere l’offerta iliadbox Wi-Fi 6 e attivare il vantaggio Fibra + Mobile nella tua Area Personale Fibra. Pagheresti il canone fibra 19,99€/mese anziche 24,99€/mese per sempre.

Nel caso in cui abbia una tariffa attiva inferiore puoi aderire all’offerta iliadbox wi-fi 6 e passa all’offerta Giga 150 a 9,99€/mese con minuti e SMS illimitati, 150GB e 5G incluso. Inoltre, il cambio offerta è gratuito! Potrai attivare il vantaggio Fibra + Mobile nella tua Area Personale Fibra.

Prima di sottoscrivere una qualsiasi offerta riguardante la fibra ottica, ti consigliamo prima di fare una verifica della copertura.