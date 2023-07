CoopVoce ha la super offerta da 180 giga che distrugge TIM

Sono diverse le offerte mobili che si stanno avvicendando tra di loro, con l’ultima arrivata che risulterebbe eccezionale sotto più punti di vista. La EVO 180, questo il suo nome, non perde contro nessuna promo di alcun gestore rivale grazie ai contenuti e al prezzo.

CoopVoce: queste sono tutte le offerte disponibili sul sito ufficiale, si parte da 4 euro

La prima offerta da cui partire per ordine di prezzo potrebbe essere quella meno scelta dagli utenti che optano per entrare in CoopVoce. Si tratta della famosa EVO Essential, non sempre disponibile ma centrata sotto tutti i punti di vista. La promozione consente infatti a tutti di beneficiare di minuti senza limiti verso tutti, 200 SMS verso tutti e soprattutto di 3 giga di connessione internet in 4G. Il prezzo mensile dura per sempre a 4,90 euro.

A seguire c’è un’altra soluzione minore, quella che prende il nome di EVO 50. L’offerta in questo caso ha lo stesso prezzo della migliore opzione di cui CoopVoce dispone: costa infatti solo 7,90 euro al mese per sempre. Al suo interno gli utenti potranno trovare minuti senza limiti verso qualsiasi gestore, 1000 messaggi verso tutti e 50 giga per navigare sul web con il 4G.

Infine ecco la vera punta di diamante, la promo denominata EVO 180. Solo fino al prossimo 2 agosto gli utenti che scelgono CoopVoce potranno decidere di portare a casa questa nuova offerta. Al suo interno ci sono, come l’offerta precedente, minuti senza limiti verso tutti e 1000 messaggi verso tutti. La differenza sta nella connessione ad Internet disponibile in questo caso con 180 giga in 4G. Il prezzo mensile è di 7,90 € al mese in promozione.