Continua la vasta proposta del noto operatore telefonico virtuale Kena Mobile. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha reso disponibili due nuove offerte super con addirittura il primo mese gratuito. Si tratta in particolare delle offerte mobile Kena 6,99 130GB STAR Promo Plus e Kena 7,99 150GB STAR Promo Plus. Vediamo qui di seguito cosa hanno da offrire.

Kena Mobile, due nuove offerte super interessanti con primo mese gratuito

È da poco arrivata un’altra interessante promozione del noto operatore telefonico virtuale Kena Mobile. Come già accennato in apertura, l’operatore virtuale ha da poco annunciato l’arrivo di due nuove offerte. Anche in questo caso si tratta di offerte convenienti e con una quantità esagerata di traffico dati per navigare.

Un’altra cosa interessante di queste offerte, però, è la possibilità di avere il primo mese praticamente gratuito. Entrambe le proposte sembra che saranno ancora disponibili per qualche giorno, almeno fino al 26 luglio 2023. La prima di queste offerte è Kena 6,99 130 GB STAR Promo Plus.

Nello specifico, il bundle mensile include fino a 130 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G. Sono anche inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 1000 SMS da inviare verso tutti i numeri. Il costo per avere tutto questo è di appena 6,99 euro al mese. La seconda offerta è Kena 7,99 150 GB STAR Promo Plus. In questo caso, sono sempre inclusi minuti senza limiti e 1000 SMS verso tutti ed il bundle include anche 150 GB di traffico dati, il tutto ad un costo mensile di 7,99 euro.