Siamo giunti a meta luglio e i vari operatori telefonici italiani stanno aggiornando ulteriormente le proprie proposte. L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile, ad esempio, ha dalla sua una montagna di nuove offerte pensate per tutte le tipologie di utenti. Vediamo qui di seguito alcune delle offerte più interessanti.

Kena Mobile, una montagna di offerte low cost per l’estate

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha ampliato e rinnovato la sua proposta con una montagna di offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, si tratta di offerte a basso costo ma con una quantità di traffico dati davvero esorbitante.

L’offerta più sensazionale tra tutte è Kena 9,99 230 GB Star. Come suggerisce anche il nome, infatti, il bundle di questa offerta arriva ad includere addirittura 230 GB di traffico dati per navigare letteralmente senza pensieri. Se si attiverà la modalità di ricarica automatica, si avranno inoltre a disposizione 50 GB extra, per un totale di addirittura 280 GB. Il bundle mensile include poi 1000 SMS verso tutti e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri.

Per chi vuole pagare di meno ma vuole avere a disposizione sempre tanti giga, c’è poi l’offerta Kena 6,99 130 GB Star. In questo caso, infatti, gli utenti hanno a disposizione 130 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti e 1000 SMS verso tutti i numeri. Anche in questo caso, tutti gli utenti che attiveranno l’offerta possono ottenere 50 GB extra con la modalità di ricarica automatica. Il costo per il rinnovo mensile di questa offerta è di soli 6,99 euro.