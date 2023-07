Sky lotta con DAZN, ecco chi avrà la Serie A 2023/2024

Il nuovo campionato di calcio italiano di Serie A è pronto ad aprire i battenti, ma prima ci sono i ritiri delle squadre che stanno cominciando proprio in questi giorni. I tifosi, nell’attesa, si gustano le prime amichevoli pre-campionato, aspettando però che qualcuno si faccia avanti per trasmettere tutti gli incontri che verranno. Sky al momento è una delle aziende più accreditate, anche se la Lega sembrerebbe non aver trovato ancora la quadra in merito ai diritti televisivi.

L’ultima assemblea tenuta durante il 14 luglio in merito all’assegnazione dei diritti televisivi del campionato così come delle coppe, non avrebbe prodotto troppi risultati. Le offerte pervenute da Rai e Mediaset in merito alle coppe non sono state accettate. In questo caso dunque si è passati alle trattative private, che comprendono proprio Sky e DAZN.

Sky e DAZN pronte a contendersi la Serie A per l’anno 2023/2024

Sono previste alcune nuove azioni da parte dei colossi del mondo della pay TV durante le prossime settimane, con le tre emittenti che dovrebbero infatti consegnare le loro offerte definitive. Tra questi ci sarebbe anche Sky, ma sembra che non si passerà ad un nuovo giro di trattative private.

La richiesta ai vari broadcaster da parte della Lega Serie A sarebbe quella di procedere con un nuovo giro di offerte da presentare però entro la fine di questo mese. Il tutto arriverebbe quindi a pochi giorni prima della scadenza dell’ultimo termine per le trattative private, previste fino al prossimo 2 agosto. Dopo tale termine la società si riuniranno ufficialmente per poter discuterne.